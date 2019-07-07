به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از محصولات و دستاوردهای دانش بنیان هسته ها و واحدهای فناور واحد خمینی شهر بازدید کرد.

وی با حضور در مرکز رشد و باشگاه پژوهشگران و نخبگان این واحد دانشگاهی، آخرین اختراعات و ابتکارات پژوهشگران و محققان دانشگاه آزاد از جمله تولیدات رشته مهندسی پزشکی را مورد توجه قرار داد.

دهقانی فیروزآبادی با اظهار خرسندی از همت و پشتکار پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، فعالیت های انجام شده پژوهشی در این واحد دانشگاهی را چشمگیر دانست و گفت: باید دستاوردهای تحقیقاتی به سمت بازار مصرف و بهره مندی جامعه از آن هدایت شود.

وی افزود: شرکت‌ها و واحدهای فناور در دانشگاه باید فعالیت خود را توسعه داده و پس از ارائه یک محصول، بلافاصله به سمت ابتکارات جدید پیش بروند.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی افزود: بازاریابی و فروش محصولات تولیدی فرآیندی زمان‌بر و دارای روش های مخصوص به خود است که باید در حوزه مربوطه پیگیری شود.

دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: محقق و مبتکر دانشگاهی یا مسئولان واحدها و شرکت های فناور نباید وقت و زمان ارزشمند خود را روی یک محصول تولیدی متمرکز کنند، بلکه لازم است پویایی و سرزندگی در این گونه شرکت‌ها به گونه ای باشد که جامعه هر روز منتظر خبرهای جدید از محصولات تازه و فعالیت های مبتکرانه آنان باشد.

وی بر حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از شرکت ها، هسته ها و واحدهای فناور در واحدهای دانشگاهی تأکید کرد و گفت: در دوره جدید سعی خواهیم کرد با حضور در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور، در جهت رونق تولیدات و محصولات پژوهشی در دانشگاه و حل مشکلات و مسائل محققان و پژوهشگران گام برداریم.