تکمیل فاضلاب چادگان به ۲۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آبفای استان اصفهان، هاشم امینی در جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب غرب استان که در فرمانداری چادگان برگزار شد به ضرورت تکمیل تصفیه خانه فاضلاب در شهر چادگان پرداخت و اظهار داشت: با توجه به حساسیت موجود در چادگان و مجاورت آن با سد زاینده رود به منظور دفع بهداشتی فاضلاب و ارتقای سطح بهداشت عمومی مردم، نیاز به احداث تصفیه خانه فاضلاب در این شهر وجود داشت.

وی افزود: هم اکنون اجرای سازه تصفیه خانه فاضلاب چادگان به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است و برای اجرای سازه‌ای پیشرفته به سیستم یو اف و تجهیزات الکترومکانیکال، ادوات پمپ و سایر ملزومات به حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب چادگان تا دو سال آینده

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: اگر بودجه مورد نیاز به تکمیل تصفیه خانه فاضلاب چادگان تخصیص یابد احتمالاً تا دو سال آینده شاهد بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب چادگان خواهیم بود.

وی ادامه داد: شهرستان چادگان به دلیل داشتن آب و هوای کوهستانی دارای رودهای بسیاری است، این در حالی است که سد زاینده رود در این منطقه واقع شده بنابراین راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب برای جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی در این شهرستان از ضرورت بالایی برخوردار است.

امینی با بیان اینکه از سال ۹۲ اجرای تصفیه خانه فاضلاب در شهر چادگان آغاز شده است، ابراز داشت: این تصفیه خانه با سیستم فیلتراسیون دو لایه یو اف یکی از بهترین‌ها در نوع خود است.

وی در ارتباط با اجرای شبکه فاضلاب شهر چادگان بیان داشت: تا کنون حدود ۳۰ کیلومتر از ۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر چادگان اجرا شده است؛ این در حالی است که همزمان با اجرای شبکه فاضلاب کلکتور این شبکه نیز در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اضافه کرد: همزمان با اجرای شبکه و احداث تصفیه خانه فاضلاب چادگان می‌توان امیدوار بود مردم این منطقه تا حدود ۲ سال آینده تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار گیرند.

وی با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم چادگان، فریدن، فریدونشهر، بویین و میاندشت به منظور اجرای شبکه فاضلاب چادگان گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در مجلس در سال ۹۸، ۱۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان اعتبار در بودجه برای پروژه فاضلاب در نظر گرفته شده است و با تخصیص آن عملیات اجرایی شبکه گذاری و تکمیل آن آغاز خواهد شد.

امینی افزود: اجرای تأسیسات و ادامه روند تکمیل و احداث فاضلاب چادگان باید با حساسیت‌های ویژه ای دنبال شود چراکه برخورداری مردم از خدمات شبکه فاضلاب یکی از مطالبات بحق آنهاست.