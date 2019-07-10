ایستگاه خودکار هواشناسی فرودگاه بجنورد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیجندی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی، اظهار کرد: ایستگاه خودکار هواشناسی فرودگاه بجنورد با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

بیجندی افزود: امیدواریم اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیون تومان برای کلنگ زنی مرکز تحقیقات هواشناسی خراسان شمالی در این سفر به استان تخصیص یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه ۴۵ درصد پست های هواشناسی خراسان شمالی نیازمند نیرو است، تصریح کرد: نبود نیروهای متخصص انسانی در این حوزه سبب شده تا امور با کندی انجام شود و این یکی از مشکلات اصلی ادراه کل هواشناسی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی، نبود سنجنده های زمین، رادار و نبود مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی را از دیگر مشکلات این اداره عنوان کرد.

بیجندی در ادامه به پیش بینی هوا در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود تابستان امسال از بارش های نرمالی برخوردار باشیم و شاهد پدیده ای خاص نباشیم و در اکثر مناطق شاهد نیم تا یک درجه افزایش دما خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی میزان بارش ها در سال زراعی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: براساس آمارهای ثبت شده تا روز هفدهم تیرماه در استان ۳۸۲ میلی متر بارش دریافت شده در حالی که سال گذشته میزان بارش دریافتی ۱۹۰ میلی متر اعلام شده بود.