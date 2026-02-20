۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

امام جمعه مریوان: رمضان ماه رستگاری، صبر و انفاق است

مریوان- امام جمعه مریوان با تأکید بر جایگاه معنوی ماه رمضان، این ماه را فرصتی برای تزکیه نفس و رستگاری دانست و گفت: روزه‌داری زمانی به کمال می‌رسد که با انفاق و اطعام نیازمندان همراه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع شهر مریوان، با اشاره به فضائل ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: روزه‌داری از واجبات الهی و از فروع دین اسلام است که نقش مهمی در تزکیه نفس و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی دارد.

وی با بیان اینکه ماه رمضان، ماه پاک شدن از گناهان، صبر، استجابت دعا و انفاق است، افزود: روزه‌داری بدون توجه به نیازمندان و فقرا به کمال واقعی نمی‌رسد و لازم است مسلمانان در این ماه با اطعام فقرا و کمک هدفمند به افراد نیازمند، از برکات معنوی آن بهره‌مند شوند.

امام جمعه مریوان با اشاره به آثار تربیتی این ماه مبارک، عنوان کرد: رمضان فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و بازگشت به مسیر صحیح زندگی است و مؤمنان باید از این فرصت برای اصلاح رفتار و تقویت ارتباط با خداوند استفاده کنند.

ماموستا شیرزادی همچنین با اشاره به مراحل معنوی ماه رمضان، بیان کرد: آغاز این ماه با رحمت الهی همراه است، میانه آن مغفرت و بخشش گناهان را در پی دارد و پایان آن، رهایی از آتش جهنم است که نشان‌دهنده عظمت و جایگاه ویژه این ماه در میان مسلمانان است.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی ماه رمضان تأکید کرد و گفت: مؤمنان باید با صبر، انفاق، پرهیز از اسراف و کمک به نیازمندان، زمینه رستگاری و قبولی اعمال خود را فراهم کنند.

