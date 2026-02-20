امام جمعه مریوان: رمضان ماه رستگاری، صبر و انفاق است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع شهر مریوان، با اشاره به فضائل ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: روزه‌داری از واجبات الهی و از فروع دین اسلام است که نقش مهمی در تزکیه نفس و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی دارد.

وی با بیان اینکه ماه رمضان، ماه پاک شدن از گناهان، صبر، استجابت دعا و انفاق است، افزود: روزه‌داری بدون توجه به نیازمندان و فقرا به کمال واقعی نمی‌رسد و لازم است مسلمانان در این ماه با اطعام فقرا و کمک هدفمند به افراد نیازمند، از برکات معنوی آن بهره‌مند شوند.

امام جمعه مریوان با اشاره به آثار تربیتی این ماه مبارک، عنوان کرد: رمضان فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و بازگشت به مسیر صحیح زندگی است و مؤمنان باید از این فرصت برای اصلاح رفتار و تقویت ارتباط با خداوند استفاده کنند.

ماموستا شیرزادی همچنین با اشاره به مراحل معنوی ماه رمضان، بیان کرد: آغاز این ماه با رحمت الهی همراه است، میانه آن مغفرت و بخشش گناهان را در پی دارد و پایان آن، رهایی از آتش جهنم است که نشان‌دهنده عظمت و جایگاه ویژه این ماه در میان مسلمانان است.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی ماه رمضان تأکید کرد و گفت: مؤمنان باید با صبر، انفاق، پرهیز از اسراف و کمک به نیازمندان، زمینه رستگاری و قبولی اعمال خود را فراهم کنند.