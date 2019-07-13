عملیات هوائی ارتش ترکیه در آسمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در ادامه عملیات ضد تروریستی «پنجه» در شمال عراق چند تروریست پ‌ک‌ک از پای درآمده اند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ترکیه در این خصوص آمده است: در جریان عملیات هوایی که به صورت هماهنگ با عملیات «پنجه» در مناطق زاپ و متینا در شمال عراق ادامه دارد، چند نفر از اعضای گروه تروریستی پ‌ک‌ک در مناطق متینا و قندیل کشته شدند.

بیانیه مذکور می‌افزاید: در چارچوب این عملیات موفقیت آمیز همچنین تعدادی از پناه‌گاه ها و مخفیگاه‌های تروریست‌ها هم منهدم شدند.

گفتنی است، ترکیه عملیات «پنجه» را در ۲۷ ماه می سال ۲۰۱۹ با ادعای نابودی مواضع تروریست‌ها در منطقه خاکورک واقع در شمال عراق آغاز کرد.

انجام عملیات‌های ترکیه در عراق به بهانه مبارزه با پ‌ک‌ک در حالی به انجام می‌شود که وزارت خارجه عراق چندی پیش از احضار «فاتح یلدز» سفیر ترکیه در بغداد در اعتراض به نقض مکرر حریم هوایی عراق از سوی آنکارا خبر داد.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر ترکیه در بغداد را فرا خوانده و مراتب اعتراض خود نسبت به نقض مکرر حریم هوایی عراق توسط ترکیه را تسلیم وی نموده است.

شایان ذکر است، وزارت دفاع ترکیه ساعاتی پیش در بیانیه ای اعلام کرده بود که عملیات جدیدی با عنوان «پنجه -۲» نیز برای مبارزه با گروه‌های تروریستی در شمال عراق آغاز شده است.