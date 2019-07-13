۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای دهیاری ها پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال نژاد بعد از ظهر شنبه در نشست با منتخبان شیروان، با بیان اینکه دهیاری های کشور بیشترین دریافتی را در دولت تدبیر و امید داشته اند، اظهار کرد: ۱۵۲ هزار میلیارد ریال از اعتبارات دهیاری ها توسط این دولت پرداخت شده است.

جمال نژاد با اشاره به بودجه شهرداری ها و دهیاری ها، بیان کرد: در این رابطه هشت هزار میلیارد ریال تصویب شده که از این میزان، سه هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به شهرداری‌ها، ۶۸۰ میلیارد ریال برای خرید ماشین آلات، ۸۲۰ میلیارد ریال سهم کلان شهرها و دو هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال سهم دهیاران بوده است.

وی اعلام کرد: امسال به منظور ساماندهی و مدیریت بحران سیل ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ادامه بر توسعه فضای سبز روستاها تاکید کرد و افزود: طی چند سال اخیر توجه ویژه ای به توسعه روستاها شده به طوری که بیش از ۸۵ درصد توسعه فضای سبز روستاها در این دولت انجام شد.

جمال نژاد ادامه داد: باتوجه به اینکه روستاها بخشی از تولیدات کشور را بر عهده دارند، توجه و توسعه آنها ضروری است.

وی تاکید کرد: توسعه و ارتقای کشور نیازمند توجه به روستاها است، بنابراین باید نگاه به بخش روستایی تغییر کند.

وی اصلاح آئین نامه استخدامی، افزایش حقوق و مزایای دهیاران و همچنین افزایش سهم دهیاران از محل اعتبارات متمرکز را ازجمله اقدامات این دولت اعلام کرد.

ضرورت توجه به ظرفیت های موجود در روستاها

فرماندار شیروان نیز در این نشست گفت: برای توسعه و رفع مشکلات روستاها باید به ظرفیت های موجود در آن منطقه توجه شود.

امین رضا مرآتی با بیان اینکه شیروان از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری برخوردار است، اظهار کرد: ضرورت دارد جهت توسعه و پیرشفت شهرستان از حداقل منابع و ظریفت های آن استفاده شود.

مرآتی افزود: اقتصاد شیروان مبتنی بر کشاورزی و روستایی است، بنابراین باید با برنامه ریزی از داشته ها بهره مند شد.