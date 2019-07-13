به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مسیب زاده شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان پسر سراسر کشور که در دانشگاه زنجان برگزار شد، از حضور ۷.۵ میلیون دانش‌آموز در مسابقات قرآنی خبر داد و افزود: این تعداد دانش‌آموز در مرحله مدرسه‌ای باهم به رقابت پرداختند که درنهایت، برگزیدگان این رقابت‌ها به مراحل بالاتر راه یافتند.

وی با یادآوری اینکه سند تحول بنیادین را باید بالاترین سند در آموزش‌وپرورش دانست که مورد تأیید رهبر فرزانه انقلاب نیز است، ادامه داد: یکی از تأکیدات سند تحول بنیادین، تربیت چند ساحتی دانش‌آموزان است و ساحتی که در سند بنیادین به آن پرداخت‌شده، ساحت دینی و اعتقادی است.

مسیب زاده با تأکید بر اینکه امروز وظیفه همه ما است که دانش‌آموزان را در طراز ملی تربیت کنیم، تصریح کرد: خوشبختانه تا به امروز روند برگزاری مسابقات قرآنی مطلوب بوده و بعدازاینکه دانش‌آموزان در مرحله مدرسه‌ای باهم به رقابت پرداختند، در مرحله منطقه‌ای، استانی و کشوری باهم رقابت کردند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش ضمن قدردانی از تلاش‌هایی که برای برگزاری این رویداد قرآنی در زنجان صورت گرفته است، اظهار کرد: بی‌تردید فعالان حوزه قرآن و عترت، آینده‌سازان کشور هستند، به همین خاطر امروز ما وظیفه سنگینی بر عهده داریم که این وظیفه شامل نشر فرهنگ قرآن، ایثار و شهادت در جامعه است.

مسیب‌زاده با بیان اینکه طرح «قنات» از طرح‌های مهم در وزارت آموزش و پرورش است، از اجرای فعالیت‌های ویژه در حوزه قرآنی در آموزش و پرورش خبر دادو گفت: قرآن، نماز، اهل‌بیت (ع) و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در قالب طرح است که در سطح کشور اجرا خواهد شد.