به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد فرهنگی _ تربیتی با حضور دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم متوسطه منطقه ۲ تهران در دو نوبت برگزار شد و شرکت‌کنندگان در محورهای مختلفی از جمله قرآن کریم، نماز، احکام، نهج‌البلاغه و … با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برگزارکنندگان این دوره از مسابقات اعلام کردند: این برنامه در شرایطی برگزار شد که در اغتشاشات اخیر، شاهد هتک حرمت به قرآن کریم و تعرض به مساجد توسط عناصر معاند و گروه‌های تروریستی بودیم؛ از این‌رو، برگزاری این مسابقات و تأکید بر انس دانش‌آموزان با قرآن، پاسخی فرهنگی و آگاهانه در دفاع از ارزش‌های دینی و هویت اسلامی جامعه به شمار می‌رود.

در همین راستا، به رسم یادبود و در تأکید بر جایگاه قرآن کریم در تربیت نسل آینده، به تمامی دانش‌آموزان شرکت‌کننده یک جلد قرآن کریم اهدا شد؛ اقدامی نمادین که با استقبال گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان همراه بود.

در این مراسم، شاه‌منصوری رئیس آموزش‌وپرورش منطقه ۲ تهران، شهردار منطقه و جمعی از مسئولان آموزشی و شهری حضور داشتند و با تقدیر از میزبانی دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۴، بر نقش راهبردی مدارس در صیانت از باورهای دینی، مقابله فرهنگی با هجمه‌ها و تربیت نسلی آگاه و متعهد تأکید کردند.

گفتنی است؛ مسابقات قرآن، عترت و نماز به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی آموزش‌وپرورش، هرساله با هدف ترویج فرهنگ قرآنی برگزار می‌شود و برگزیدگان این مرحله، به مراحل بالاتر راه خواهند یافت.