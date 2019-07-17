سناتور آمریکایی خواستار مذاکره با ظریف به نمایندگی از ترامپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پالیتیکو، «رند پال»، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا خواستار مذاکره با وزیر خارجه ایران در جریان حضور ظریف در نیویورک شده است.

به گفته منابع آمریکایی، «رند پال»، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی آمریکا که روابط نزدیکی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور دارد، از او خواسته است تا از طرف کاخ سفید با «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه ایران دیدار کند.

همین منابع اعلام کرده‌اند که ترامپ پیشنهاد این سناتور جمهوری‌خواه را پذیرفته است، هرچند برخی دیگر از مقامات آمریکایی این اقدام «رندپال» را باعث آسیب دیدن سیاست «فشارحداکثری» علیه ایران دانسته و با اقدامات نماینده کنتاکی مخالفت کرده‌اند.

با این حال منابع رسانه‌ای آمریکا گفته‌اند در تماس با دفتر این سناتور آمریکایی، مسئول دفتر او این خبر را نتوانسته تکذیب کند.

از سوی دیگر از رندپال به عنوان کسی یاد شده که در تغییر نظر ترامپ در مورد جنگ نظامی و یا تغییر رژیم در ایران نقش داشته و توانسته ترامپ را مجاب کند تا از این سیاست دوری کند.

پیش از این نیز رند پال در یادداشتی در وبسایت «نشنال اینترست» تأکید کرده بود که تحریم‌های یکجانبه آمریکا تأثیری بر برنامه موشکی ایران نخواهد داشت. رند پال در ادامه خاطرنشان کرده بود که ماهیت یکجانبه بودن تحریم‌ها باعث می‌شود آنها بدون کارآیی بوده و اثرگذار نباشند.

رندپال همچنین از محدود سناتورهای جمهوری‌خواه طرفدار برجام به شمار می‌رود که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود: برجام در صورتیکه ایران به اهداف صلح آمیز آن پایبند باشد، توافقی خوب است.