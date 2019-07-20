هوآوی با بیش از ۵۰ قرارداد پیشتاز توسعه ۵جی در جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، علی‌رغم تحریم‌های آمریکا بر ضد غول ارتباطات چین، هوآوی، طبق گفته معاون مدیر ارشد این شرکت، کاترین چن، هوآوی توانسته است بیش از ۵۰ قرارداد برای توسعه ۵ جی در سراسر جهان به دست آورد.

آقای چن گفت: علی‌رغم فشار از سوی واشنگتن و متحدان آن برای ممنوعیت تکنولوژی هوآوی، این شرکت توانسته است ۲۸ قرارداد در اروپا امضا کند.

در ماه ژوئن هوآوی به عربستان سعودی کمک کرد تا شبکه تجاری ۵ جی خود را راه‌اندازی کند. این شرکت که از ساخت شبکه نسل پنجم در آمریکا، کانادا و نیوزیلند ممنوع شده است، توانسته است به بازار روسیه هم وارد شود. هوآوی اعلام کرد که با یکی از برترین شرکت‌های مخابراتی روسیه، ام‌تی‌اس قرارداد ساخت شبکه ۵ جی را منعقد کرده است.