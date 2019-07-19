به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی در این رابطه مینویسد: «محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده است، در مصاحبه با چند خبرنگار غربی خبر داده که ایران پیشنهاد دارد که در مقابل رفع تحریمهای آمریکا، درباره بند غروب توافق هستهای مذاکره کند.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز چنین پیشنهادی را نسبتاً جزئی دانسته، اما روزنامه انگلیسی گاردین آن را از قول ظریف قابل توجه توصیف کرده است.
بندهای غروب در توافق جامع هستهای (برجام) مربوط به دورهای هستند که برخی تعهدات ایران مطابق توافق به پایان میرسند. یکی از انتقادهایی که دونالد ترامپ و مقامهای دولتش درباره برجام مطرح میکردند به همین بندها مربوط میشد.
به گزارش نیویورکتایمز ظریف گفته پیشنهاد ایران آن است که با مصوبه کنگره آمریکا تحریمهای بازگرداندهشده علیه ایران دوباره برداشته شوند، تا اعمال دوباره آنها برای رئیس جمهور آمریکا دشوار شود.
در مقابل ایران حاضر خواهد شد تا روند تصویب و پیوستن به پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تسریع کند. این پروتکل نظارتهای بیشتر آژانس بر فعالیتهای هستهای را ممکن میکند.
گاردین درباره پیشنهاد ظریف نوشته است که با توجه به خواستههای متعدد دولت آمریکا برای تغییر سیاستهای ایران، بعید است که این پیشنهاد با استقبال گرم دولت ترامپ همراه شود.
به گزارش گاردین ظریف طرح این پیشنهاد را یک قدم قابل توجه توصیف کرده و گفته اقدامات مشابه دیگری نیز ممکن است.
به نوشته بی بی سی، وزیر خارجه ایران درباره احتمال مذاکره مستقیم حسن روحانی و دونالد ترامپ، مشابه آنچه بین رهبران آمریکا و کره شمالی انجام شد، گفته اگر آمریکاییها به حرفهایشان متعهد باشند، دیگر نیازی نیست که رهبران را برای عکس تبلیغاتی و یادگاری گرفتن ملاقات کنند.
بنا است که ظریف با شماری از اعضای کنگره آمریکا، از جمله سناتور جمهوریخواه رند پل، ملاقات کند. هم ظریف و هم ترامپ گفتهاند که «رند پل» به عنوان نماینده دولت آمریکا در این ملاقات حاضر نخواهد شد.
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