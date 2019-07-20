اکبر مداح ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۵۰ نفر در چهل و دومین دوره از مسابقات قرآن کریم اداره کل اوقاف استان بوشهر شرکت کردند که این تعداد شامل ۷۰ آقا و ۸۰ خانم بود.

وی افزود: آزمون مرحله شهرستانی چهل‌و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ۲۳ لغایت ۳۱ خرداد در هفت شهرستان استان برگزار شد و استقبال خوبی از این مسابقات در شهرستان ها شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر تصریح کرد: مسابقات در رشته های حفظ پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم، قرائت، ترتیل و دعاخوانی و اذان بود که راه یافتند در مجتمع شهید بهشتی ویژه آقایان و مجتمع شهید مفتح ویژه خانم ها به رقابت پرداختند.

مداح با بیان اینکه داوران متخصصی از استان های بوشهر، تهران و فارس داوری این دوره مسابقات را برعهده داشتند، خاطر نشان کرد: در بخش برادران روح الله آقایی ناظر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، رضا نجفی سرپرست هیات داوران و داور صحت حفظ، عبدالرسول سرخوش داور وقف و ابتدا، سید عطاء الله حسینی داور صوت، عباس هاشمی داور لحن، عبدالله محبوبی داور تجوید و دعاخوانی، عبدارضا عبدالله زاده راهنمای شرکت کنندگان، مجتبی خوش قلب ناظر و راهنما آزمون سیستمی مفاهیم شرط ورود به آزمون شفاهی، مهدی نجفی و امیر حسین مداح متصدی جمع بندی امتیازات و صدور کارنامه شرکت کنندگان بصورت سیستمی بودند.

وی افزود: در بخش خواهران، نازیلا طیبی نیا، ناظر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، زینب یادگاری، داور وقف و ابتدا، زهره مقدسی، داور لحن ودعا خوانی، میترا تجلی زاده، صحت حفظ، پروین امیرآبادی، داور تجوید، سیده اعظم حسینی، داور صوت، نورالسادات فاطمی بوشهری، ناظر و راهنما آزمون سیستمی مفاهیم شرط ورود به آزمون شفاهی، شریفه سپهر نژاد، متصدی جمع بندی امتیازات و صدور کارنامه شرکت کنندگان ویژه بخش خانم ها و رابط داوران سکینه حسین آبادی را عهده دار بودند.