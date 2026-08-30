بقائی: بیش از هر زمان به یادآوری رسالت پیامبر(ص) نیازمندیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت.
متن پیام بقایی به شرح زیر است:
«شمسهٔ نُه مسند هفتاختران
ختم رسل خاتم پیغمبران
احمد مرسل که خِرد خاک اوست
هر دو جهان بستهٔ فتراک اوست
تازهترین سنبل صحرای ناز
خاصهترین گوهر دریای راز
سنبل او سنبله روزتاب
گوهر او لعلگر آفتاب
نظامی گنجهای
میلاد پیامبر رحمت و اسوه حسنه، حضرت محمد مصطفی(ص)، و ولادت امام جعفر صادق(ع) فرخنده باد.
در این روزگار، بیش از هر زمانی به یادآوری رسالت پیامبر اعظم (ص) و معارف اهل بیت پیامبر (علیهمالسلام) نیازمندیم: پاسداشت کرامت انسان، رحمت بر خلق و پایبندی به مکارم اخلاق؛ میراثی که بهترین راهنما برای سعادت انسان و جوامع انسانی است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) گفت: در این روزگار، بیش از هر زمانی به یادآوری رسالت پیامبر اعظم (ص) و معارف اهل بیت پیامبر (ع) نیازمندیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت.
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