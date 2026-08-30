تأمین ۱۹ هزار تن روغن خام آفتابگردان برای تقویت ذخایر راهبردی مازندران

محمد جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با هدف حفظ پایداری زنجیره تأمین و تقویت ذخایر استراتژیک، تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی مورد نیاز استان را به صورت مستمر دنبال میکند.
وی افزود: در همین راستا، نزدیک به ۱۹ هزار تن روغن خام آفتابگردان از سال گذشته تاکنون وارد استان مازندران شده که با همکاری شرکتهای تصفیه روغن مستقر در استان، بخشی از این محمولهها پس از فرآیند تصفیه و بستهبندی، به روغن خوراکی تبدیل شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۹۰۰ تن روغن خوراکی بستهبندی شده در قالب بستههای ۸۱۰ گرمی برای تنظیم بازار توزیع شده و بخشی از تولیدات نیز برای تأمین نیاز سایر استانهای کشور ارسال شده است.
جعفری با بیان اینکه مازندران در تأمین و ارسال روغن خوراکی به سایر نقاط کشور نیز نقش داشته است، گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود سه هزار و ۳۰۰ تن روغن خوراکی به استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، اردبیل، خراسان شمالی، سمنان، خراسان رضوی، اصفهان، زنجان، قزوین، قم و گیلان ارسال شده است.
وی همچنین از اقدامات انجامشده برای تأمین برنج و شکر خبر داد و تصریح کرد: در چارچوب مصوبات تنظیم بازار، ۳۵۶ تن شکر و ۲۷۹ تن برنج برای توزیع و ایجاد تعادل در بازار تأمین شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران خاطرنشان کرد: استمرار ذخیرهسازی کالاهای اساسی، علاوه بر کمک به تنظیم بازار، با هدف افزایش ضریب آمادگی استان برای تأمین نیاز مردم در شرایط مختلف انجام میشود.
جعفری تأکید کرد: ذخیرهسازی روغن خام آفتابگردان و تبدیل آن در واحدهای تصفیه استان، ظرفیت مناسبی برای تأمین بخشی از نیاز روغن خوراکی مازندران ایجاد کرده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی در پایان گفت: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه تأمین، ذخیرهسازی و توزیع کالاهای اساسی با پیگیری استانداری مازندران و حمایت شرکت بازرگانی دولتی ایران، در راستای استمرار آرامش بازار و اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای ضروری دنبال میشود.
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