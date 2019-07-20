ماجراجویی یکجانبه گرایانه افراطی آمریکا مهم ترین چالش همگی ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کاراکاس سخنرانی کرد.

متن کامل سخنرانی ظریف به شرح زیر است:

بسم اللِه الرّحمن الرّحیم

آقای رییس،

عالیجنابان،

خانم ها و آقایان،



اجازه می خواهم سخنان خود را با سپاس از مردم و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا برای سازماندهی عالی این نشست و نیز میهمان نوازی گرم شما آغاز کنم.



نشست ها و رایزنی های منظم ما به عنوان اعضای جنبش عدم تعهد نشان دهنده عزم ما برای حفظ و تقویت جنبش و ارتقاء همکاری های خود در مسیر حفاظت از منافع ملت هایمان است. در مواجهه با چالش های سهمناک کنونی و همچنین چالش های در حال ظهور نیازمند به کاربست ظرفیت کامل جنبش خویش نیازمندیم.



موج نوین ماجراجویی یکجانبه گرایانه افراطی آمریکا مهم ترین چالشی است که اکنون تقریباْ همگی ما به طریقی با آن روبرو هستیم. این چالش در حال تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین المللی است و به انحاء گوناگون صلح و ثبات در سراسر جهان را در معرض تهدید قرار داده است. همکاری بین المللی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت آزاد، محیط زیست، حاکمیت قانون، سازمان های بین المللی و مواردی بیشتر به گونه ای بی سابقه در حال صدمه دیدن و خدشه دار شدن است. در شرایطی که برخی ملت ها از ناحیه تحریم های اقتصادی یکجانبه و تهاجم نظامی تهدید می شوند، دیگر ملت ها بار سنگین ضربات ناشی از موج سیاست های حمایت گرانه ناپخته آمریکا را تحمل می کنند. وضعیت به گونه ای است که حتی بسیاری از متحدان آمریکا در معرض سیاست بی سابقه مداخله در امور داخلی آنها قرار دارند. با یادآوری نتایج فاجعه آمیز موج قبلی یکجانبه گرایی آمریکا در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی شامل اشغال گری ها، بی رحمی ها و افراط گرایی خشن، بر ما است تا در مقابل این موج جدید ایستادگی کرده و آن را به عقب برانیم.



کشور من پیشتاز و در خط مقدم جبهه مقاومت در برابر تمایلات یکجانبه گرایانه جدید آمریکا است که از جمله تروریسم اقتصادی تمام عیار را شامل می گردد. کوشش های صمیمانه ما برای پاسخگویی به نگرانی مربوط به برنامه هسته ای صلح آمیزمان، که بی پایه هم هست، در شمار یکی از بسیار قربانیان یکجانبه گرایی نوین است. دولت آمریکا به رغم سرمایه گذاری کل دنیا برای انعقاد موافقتنامه هسته ای، در صدد است تا آن را به ورطه شکست بکشاند. آمریکا در روند محقق ساختن این هدف خود نه تنها قطعنامه های مربوط شورای امنیت را نقض کرده است بلکه همچنین به روشی ملامت آمیز آنانی را که بر آن بوده اند تا به موافقتنامه مزبور وفادار مانده و آن را رعایت کنند، تحریم کرده است.

دخالت فاحش آمریکا در امور داخلی ونزوئلا دولت میزبان ما از جمله از طریق دامن زدن به تلاش های مربوط به کودتای نظامی در ماه آوریل گذشته نمونه ای دیگر از رفتار بدخواهانه آمریکا است. نکته تازه در این زمینه آن است که دولت جدید آمریکا نقاب از چهره برداشته و بی احترامی آشکار و بی پرده خود نسبت به حقوق بین الملل و حقوق ملت های مستقل را به نمایش گذاشته است. مردم ونزوئلا همانند هر کشور دیگری مرجع اصلی و عالی انتخاب رییس جمهور خود هستند همان گونه که در ماه مه ۲۰۱۸ چنین کردند. آنان اکنون حق دارند تا در دفاع از رییس جمهور برگزیده خویش به پاخیزند.



در موردی مشابه، سیاست یکجانبه گرایانه بوالهوسانه و شریرانه آمریکا در حال نابودسازی هر مبنایی است که پیش از این برای حل و فصل مسأله فلسطین با محوریت اشغال آن بنا نهاده شده بود. تحرکات غیرقانونی آمریکا که انکار حقوق اساسی مردم فلسطین را هدف دارد، در حال تشدید وضعیت در سراسر خاورمیانه است. اندک رژیم های عرب که با این تحرکات و دیگر طرح های توطئه آمیز آمریکا همراهی می کنند، نه تنها به مردم فلسطین خیانت می نمایند که صلح و امنیت سراسر منطقه را به مخاطره می افکنند.



آقای رییس،



مخالفت با یکجانبه گرایی و کوشش برای حاکمیت قانون در سطح بین المللی از زمان تأسیس جنبش عدم تعهد پیوسته در صدر دستور کار آن بوده است. اکنون که نظم قانونمند بین المللی بیش از هر زمانی در گذشته مورد تهدید است، لازم است که دولت های عضو جنبش عدم تعهد در صفی واحد قرار گرفته و بر چگونگی رفع این تهدید تمرکز کنند که اگر چنین نکنیم، همه بازنده خواهیم بود.

سپاسگزارم