به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه امهال تسهیلات و توسعه گلخانههای شهرستان گناوه اظهار داشت: نگاه ما بر تکمیل و بهره برداری هر چه سریعتر از شهرکهای شیلاتی و کشاورزی در شهرستان گناوه است.
وی افزود: اقدامات مربوط به شهرکهای شیلاتی در شهرستان گناوه انجام گرفته است و شهرکهای کشاورزی نیز به دلیل قرار گرفتن بخش بیشتری از کشاورزی شهرستان در روستاهای بخش ریگ دو شهرک گلخانهای برای اجرا در روستاهای این بخش در نظر گرفته شده که اجرای آن توسط ادارات مربوطه با همکاری معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار گناوه گفت: با توجه به کمبود آب و مشکلات مرتبط با کمآبی در سراسر کشور یکی از راهها برای عبور از این مشکلات و صرفه جویی در مصرف آب استفاده از گلخانه برای تولید کشاورزی است و باید به سمت کشت گلخانهای و توسعه این نوع کشت گام برداشت.
وی تصریح کرد: شهرستان گناوه ظرفیت خوبی برای اجرای طرحهای کشت گلخانهای و افزایش اشتغالزایی در این زمینه دارد.
فرماندار گناوه یادآور شد: ادارات مرتبط با اجرای این طرحها با نگاه تسهیلگری و آسان شدن کار در اجرای این طرحها همکاری کنند تا بتوان در آینده نزدیک شاهد ایجاد گلخانهها در شهرستان و اشتغالزایی بیشتر باشیم.
وی اضافه کرد: در زمینه کشت گلخانهای در شهرستان گناوه تا کنون ۹ نفر ثبت نام کردهاند که باید توسعه این نوع کشت و همکاری و تسهیل در روند اجرای طرحها در دستور کار ادارات مربوطه قرار گیرد.
پاک نژاد گفت: اداره آب در زمینه تأمین آب اجرای طرحها همکاری کنند و با رایزنی با استان سعی شود مشکل آب از طریق چاه یا آب شیرین کن حل شود.
وی بیان کرد: اداره آب روستایی نیز در تأمین آب شرب برای اجرای این کارها مکاتبات و اقدامات لازم را انجام و در دستور کار قرار دهد.
فرماندار گناوه گفت: اداره برق نیز در تأمین برق این گلخانهها همکاری لازم داشته باشند تا این طرحها با مشکل مواجه نشوند.
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