جزئیات اقدامات دولت برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا

به گزارش خبرنگار مهر، در کمیته ای به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با شرکت نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهروی اسلامی ایران که برای رفع مشکلات ترخیص سریع کالا برگزار شده بود، ۱۲ بند جهت کاهش رسوب کالا به تصویب رسیده که بر این اساس، ماحصل آن در نامه ای به رئیس جمهور اعلام شده است.

در نامه دژپسند که در تشریح موارد تصویب شده در تاریح ۲۵/‏۰۴/‏۹۸‬ ارسال شده، آمده است:

- وزارت صنعت، معدن و تجارت به محض دریافت اطلاعات قبض انبار کالا به صورت سیستمی، نسبت به جایگزینی تاریخ اعتبار مجوز ثبت سفارش، از مرحله اظهار گمرکی به زمان ورود کالا اقدام نماید. برای رسیدن به این هدف، مراجع ذیصلاح (سازمان بنادر و دریانوردی یا انبارهای عمومی) نسبت به ارسال سیستمی اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

- برای کالاهایی که مشمول تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ و پرداخت مابه التفاوت شده اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نسبت به تعیین تکلیف دریافت مابه التفاوت از این کالاها (ظرف مدت یک هفته) اقدام و نتیجه را به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذی ربط اعلام نماید.

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع در اختیار خود نسبت به صدور گواهی تخصیص کالاهایی که دارای ثبت سفارش بوده لیکن تخصیص آنها صورت نپذیرفته است با اولویت

مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید، کالاهای اساسی و اقلام مربوط به دستگاه های دولتی در راستای اهداف این دستگاه ها اقدام نماید.

- گمرک جمهوری اسلامی ایران با رعایت مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸.۳.۱ کمیته تنظیم بازار (رصد و پایش گوشت قرمز) نسبت به پذیرش درخواست ترانزیت محموله های گوشت منجمد وارداتی موجود در منطقه ویژه بندر شهید رجایی که مشکل مالکیت ندارند به مقصد مورد درخواست صاحبان کالا (از جمله شرکت پشتیبانی امور دام کشور) اقدام نماید.

- نسبت به واگذاری کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری گردیده است به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام نماید.

- تبادل اطلاعات لازم توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تمامی سازمان های ذیربط و ذی صلاح، با رعایت محرمانگی اطلاعات صورت پذیرد، از جمله در راستای مفاد تبصره (۴) ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، برای جلوگیری از رسوب و تعیین تکلیف در این خصوص، مانیفست کالاها به طور مستقیم از کشتی و اطلاعات قبض انبارها بدون واسطه از سازمان متولی صدور این اسناد دریافت و در مقابل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از اظهار کالا، نسبت به ارائه اطلاعات اظهارنامه و تغییرات مربوطه به سازمان ذی صلاح اقدام نماید. همچنین به منظور مبادله سیستمی اطلاعات با سازمان‌های ذی ربط، جلسه‌ای به ریاست رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به قید فوریت تعیین تکلیف شود.

- ضمن تأکید بر الکترونیکی شدن فرآیندهای مربوط به چرخه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به توسعه زیرساخت‌های خود به گونه‌ای که خلاءهای سیستمی به حداقل برسد، اقدام نمایند.

- دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، نسبت به نمونه برداری از کالاهای مشمول اخذ مجوزهای قانونی قبل یا حین تخلیه کالا اقدام نمایند.

در این راستا، سازمان بنادر و دریانوردی تمهیداتی اتخاذ نماید تا امکان نمونه برداری شبانه روزی برای دستگاه‌های مرتبط فراهم گردد؛ ضمن تفویض اجازه به وزارت جهاد کشاورزی، این امکان فراهم گردد تا این مرجع از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی برای نمونه برداری کالاها استفاده نماید؛ وزارت جهاد کشاورزی (قرنطینه نباتی) ضمن نمونه برداری شبانه روزی، ترتیبی اتخاذ نماید تا در اسرع وقت و حداکثر طی مدت زمان ۱۲ ساعت نسبت به اعلام نتیجه و صدور مجوز ترخیص مربوطه اقدام نماید و گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا نمونه برداری واحد از اقلام مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی صورت پذیرفته و نتیجه آزمون توسط یک دستگاه ذی صلاح برای سایر دستگاه‌ها نیز تسری داده شود.

- گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به ترخیص شبانه روزی و حمل یکسره کالاهای اساسی با اخذ مجوزهای قانونی مربوطه به نحوی اقدام نماید تا فاصله زمانی ترخیص کالا از گمرکات به خصوص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به یک سوم مدت زمان فعلی کاهش یابد.

- گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابلاغ، پیگیری و اجرای صورتجلسه تصمیمات بند (۱) دستور سوم بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار موضوع بررسی راهکارهای رفع مشکل عدم انطباق ارزش تعیین شده در ثبت سفارش با ارزش زمان اظهار کالاهای اساسی به گمرکات و مشکلات متاثر از این موضوع برای فعالین اقتصادی با توجه به مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت به شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۱۸/‏۰۵/‏۱۳۹۷‬ توسط رییس جمهور محترم اقدام نماید.

- وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابلاغ، پیگیری و اجرایی نمودن صورتجلسه مورخ ۱۳/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ مورد تفاهم این دستگاه ها با موضوع «بررسی مشکلات ورود و ترخیص کالا» که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب اختیارات این دستگاه ها تنظیم گردیده است برای رفع مشکلات ترخیص و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور اقدام نمایند.

شایان ذکر است باید توجه داشت آماری که از سوی وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان رسول کالا در بنادر اعلام گردیده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیرکانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور وجود دارد.