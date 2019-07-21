حمایت مالی استقلال و پرسپولیس از جیب هواداران!

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم استقلال و پرسپولیس با هواداران میلیونی یکی از بهترین ابزارهای تبلیغاتی برای شرکت هایی هستند که می خواهند خود را در جامعه مطرح کنند و از این راه به سود اقتصادی برسند.

در چند سال اخیر یکی از اپراتورها وظیفه حمایت از این دو باشگاه را برعهده گرفته و مبالغی را به سرخابی‌های همیشه بدهکار پرداخت کرده است و البته خودش نیز سود خوبی را از این حمایت برده است.

با این حال هنوز شائبه‌های زیادی در مورد نحوه حمایت اسپانسر مالی از این دو باشگاه وجود دارد و مشخص نیست این اسپانسر برای تبلیغاتی که روی پیراهن این دو تیم انجام می‌دهد دقیقاً چقدر پرداخت می‌کند.

مدیرعامل این اپراتور در تازه‌ترین اظهار نظر خود اعلام کرده که رقم دقیق پرداختی به دو باشگاه مشخص نیست و بستگی به میزان مشارکت مردم در سامانه‌های پیامکی دارد. وی گفته است: «ما دقیقاً در قراردادمان ذکر می‌کنیم که بر اساس مشارکت مردم حمایت خواهیم داشت هر مبلغی که مردم در آن سامانه هواداری حمایت کنند ما درصد خیلی کمی از اینکه برای بحث ملاحظات قانونی اتفاق بیفتد، مابقی مبلغ را به باشگاه‌ها پرداخت می‌کنیم.»

حالا پرسش این است که اگر قرار است از جیب مردم به استقلال و پرسپولیس کمک شود چرا باید این اسپانسر هم بخشی از سود دو باشگاه را برای خودش بردارد؟ و پرسش دوم این است که اگر قرار است حمایت مالی از این دو تیم توسط مردم صورت گیرد، پس مبلغی که باید به خاطر تبلیغات روی پیراهن پرداخت شود چه می‌شود؟

مگر نه اینکه هر برندی برای تبلیغ روی پیراهن این دو باشگاه باید چند میلیارد بپردازد؟ پس چرا در این قرارداد اشاره‌ای به این رقم و میزان آن نشده است.

ابهامات در مورد اسپانسر استقلال و پرسپولیس همواره وجود داشته و با اظهار نظر مدیرعامل این اپراتور این ابهامات بیشتر از قبل هم شده است.