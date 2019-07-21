به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و دومین نشست شورای فرهنگ عمومی شاهرود در حالی ظهر یکشنبه به میزبانی دفتر امامجمعه شاهرود برگزار شد که این نشست حاشیه هایی داشت و محمد کرم محمدی فرماندار شاهرود و محسن احمدی شهردار شاهرود در واکنش به وضعیت فضای مجازی، نکاتی را بیان کردند.
محمد کرم محمدی با انتقاد شدید از وضعیت فضای مجازی بیان کرد: مسئولان مربوطه نباید نسبت به فضای مجازی بیتفاوت باشند، این فضا تبدیل به ناندانی برای برخی افراد شده و هر چه تصور میکنند مینویسند، در شورای اداری نیز تذکراتی بابت آن داده شد و تا وقتی قانون اجازه دهد برای مردم کارخواهیم کرد، اگر توهین، افترا و دروغها اینطور افسارگسیخته پیش رود سنگ روی سنگ بند نمیشود.
محمدی بابیان اینکه برخی افراد فعال در فضای مجازی با درخواست پول باجخواهی میکنند، ابراز داشت: تداوم این رفتار فرهنگ غلطی است، وارث مشکلاتی در شهرستان از جمله کمبود شدید آب هستیم که عامل ایجاد آن نبودهام و اگر قدمهایی برداشته میشد اکنون قدم سوم توسط ما صورت میگرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: با انواع ناسزا و بداخلاقیها در فضای مجازی، شهری را به مردم معرفی میکنیم که هر کسی از راه میرسد فکر میکند که چه خبر است دستگاه قضا، نیروی انتظامی و پلیس فتا باید در مقابل این هجمهها بایستند، این اخلاق بد شاهرود را زیر سوال برده و ایجاد ناامنی میکند.
محمدی افزود: چرا نباید پلیس فتا با این افراد برخورد کند چرا نباید متخلفان بازخواست شوند که این خدمت در حال انجام خلاف فرهنگ جامعه است که از آن بهعنوان انقلاب اسلامی یاد میکنیم چرا شهر را به هم میریزید، برخی هنوز با ادبیات گفتمان مشکلدارند، لذا این افراد چرا بهجای اینهمه توهین راهکار ارائه نمیدهند.
آستین کثیف نداریم
شهردار شاهرود نیز در این نشست بابیان اینکه شاید برخی مسئولان این را درک نکرده باشند که چقدر تحمل دروغ شنیدن تلخ است، ابراز داشت: برخی با استفاده از هر ابزاری حقیقت را لوث کرده و با تهمت زحمات یک مجموعه را مورد سوال قرار میدهند تا اذهان عموم نسبت به زحمات افراد دچار تردید شود.
محسن احمدی در ادامه تصریح کرد: در مدت ۱۹ ماه افتخار حضور در شاهرود واقعاً به این نتیجه رسیدیم که یکی از دلایل کندی پیشرفت شهر شاهرود پرداختن به این حواشی است، لذا در فضای مجازی افراد بابی پروایی، بدون کنترل و حسابوکتاب و نظارت هر ادبیات و کلامی را به کار میبرند.
وی با تاکید بر اینکه آستین کثیف نداریم که نگران باشیم، گفت: همهوقت و وجودمان را صرف خدمت به مردم کردیم اما عدهای میخواهند اعتمادی که مردم نسبت بهنظام پیدا کرده اند را مخدوش کنند، امروز معتقدیم که برخی از توهینکنندگان منافع مالی ازدسترفته دارند یا منافع سیاسی را دنبال میکنند، این افراد فکر میکنند با تحتفشار قرار دادن یک مدیر میتوانند ابزاری برای ترقی خودشان پیدا کنند و لذا مطالب و پستها مصادیق توهین و افترا هستند که متأسفانه ضعیف برخورد میشود.
شهردار شاهرود بابیان اینکه خوشبختانه قانون مطبوعات محکمتر از توهینها عمل میکند، اضافه کرد: برخی این توجیه رادارند که انتقاد جرم نیست درصورتیکه بهدروغ به فرد موردنظر تهمت میزنند، اگر دلسوز جامعه هستید درد و مشکل و راهحل را بیان کنید از سوی دیگر تداوم این راه باعث ایجاد چالشهایی نظیر بیانگیزه کردن مدیران و دلسردی مردم از نظام میشود و این در شرایطی است که با مقایسه دیگر شهرها شاهد وحدت رویه هستیم اما در شاهرود از درون خودمان را تخریب میکنیم.
توهین و افترا در فضای مجازی خطا است
امامجمعه شاهرود نیز وقتی سخنان فرماندار و شهردار شاهرود را شنید، به دیدار اخیر ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و ابراز داشت: ایشان مردم را به تقوا توصیه کردند و فرمودند امروز یکی از گرفتاریهای جامعه این است که از دروغ، تهمت، شایعه و ولنگاری فضای مجازی رنج میبرند و دغدغه رهبری همان چیزی که امروز مطرح شد، لیکن باید کار ایجابی صورت گیرد که در این خصوص از کانالها و گروههای مختلف دعوت به عمل آمد و گفته شد که شما یک فرصت برای آگاهی بخشی به مردم هستید از اینسو استفاده نشود خودتان دلسوزی کنید.
حجت الاسلام عباس امینی با بیان اینکه یک بخش دیگر ایجاد کار سلبی است که با گردانندگان گروهها و کانالهای فاقد هویت و مجوز باید برخورد قانونی صورت گیرد، فلذا با رسیدگی به دو سه مورد از این پروندهها به آنها این نکته محرز خواهد شد که راهی انتخاب کردید خطا است، ابراز کرد: مسئول را انتقاد کنید ولی این روشی که باعث دلنگرانی مردم و بیانگیزگی مسئولان شود خدمت به مردم نیست در کنار کار ایجابی و سلبی از پلیس فتا، اداره ارشاد و دادگستری درخواست میشود تا نسبت به تخلفات اینچنین رسیدگی شود.
شکایت تنها راه حل
در انتهای این نشست رئیس دادگستری شاهرود نیز بابیان اینکه مشکل اصلی این جرایم در شروع رسیدگی به موضوع است، ابراز داشت: این گونه جرایم نیازمند وجود شاکی است و اگر شکایتی به دادگستری مطرح شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
روح الله اسماعیلیان در ادامه تصریح کرد: یکی از دغدغههای دادگستری نیز موضوع فضای مجازی است، در کل استان سمنان آمار پروندههایی که در این خصوص تشکیل میشود متأسفانه قابل قیاس با شاهرود نیست و تنها راه حل هزینه کرد در خصوص طرح شکایت است تا طرف مقابل هر مطلب و توهینی را به راحتی در فضای مجازی انعکاس ندهد.
نظر شما