اقامه نماز در مدارس از رویکردهای وزارت آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مسیب‌زاده ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان دختر سراسر کشور، با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای دوره جاری رویکردهای زیادی را مدنظر دارد، افزود: علاوه بر موضوعی چون اقامه نماز به صورت دسته‌جمعی در مدارس، اجرای طرح حفظ جزء ۳ قرآن نیز از دیگر رویکردهای این وزارتخانه به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه وجود این رویکردها حاکی از آن است که وزارت آموزش و پرورش در حوزه‌های مختلف به‌ویژه مباحث دینی، برنامه‌های زیادی داشته و محور این برنامه‌ها و طرح‌ها نیز پرورش نیروی انسانی است، تصریح کرد: اهتمام به نیروی انسانی از آن جهت حائز اهمیت است که نیروی انسانی محور توسعه در جوامع به‌شمار می‌رود.

مسیب زاده از آموزش و پرورش به‌عنوان دستگاهی که بخش اصلی فعالیت آن پرورش نیروی انسانی یعنی اساسی‌ترین محور توسعه است، یاد کرد و ادامه داد: فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه دانش‌آموزان خلاصه نمی‌شود، بلکه علاوه بر پرورش نیروی انسانی توانمند برای آینده کشور، در زمینه توانمندسازی اولیا و همکاران فرهنگی نیز دستی بر آتش دارد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در ادامه با یادآوری اینکه اجرای طرح‌های قرآنی در مدارس، جزو برنامه‌هایی است که مستمر بوده است، اظهار کرد: حضور در مسابقات قرآنی، فرصتی ارزشمند برای دانش‌آموزان است تا انتخاب‌های ارزنده و ارزشمندی در زندگی داشته باشند و نباید فراموش کنیم که هر کس در عرصه قرآنی حضور می‌یابد، بی‌شک برنده است.

مسیب‌زاده با اشاره به اینکه استان‌های گلستان، سمنان و آذربایجان‌شرقی، میزبان دوره‌های بعدی مسابقات قرآنی دانش‌آموزان سراسر کشور خواهند بود، کفت: مسابقاتی که شاهد برگزاری آن در بخش پسران و دختران به میزبانی زنجان بودیم، این فرصت را به دانش‌آموزان داد تا در عرصه زندگی تلاش خود را مضاعف کنند.