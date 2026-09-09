به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حمله تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا به چند نفتکش ایرانی در شامگاه سهشنبه ۱۷ شهریور را به شدت محکوم میکند.
تعرض نظامی آمریکا به شناورهای تجاری ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان، بهعنوان ادامه تجاوز نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی رژیم آمریکا علیه ایران، نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بینالملل است.
اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه شناورهای تجاری ایران، نه تنها تشدید خطرناک تنش در منطقه است بلکه تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی محسوب میشود.
در واکنش به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه نفتکشهای ایرانی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طبق حق ذاتی دفاع مشروع پایگاهها و امکانات نظامی آمریکا واقع در کشور اردن را که کماکان پشتیبان تعرضات نظامی آمریکا علیه ایران است، همچنین چند فروند شناور متجاوز آمریکایی را مورد ضربات دفاعی خود قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عزم راسخ خود برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی ایران در برابر اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، تاکید میکند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هر تجاوز نظامی دشمن قاطعانه پاسخ خواهند داد.
وزارت امور خارجه همچنین بار دیگر مسئولیت شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل را برای اقدام فوری در قبال نقضهای فاحش صلح و امنیت بینالمللی بهواسطه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران خاطرنشان میکند.
وزارت امور خارجه اعلام کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هر تجاوز نظامی دشمن قاطعانه پاسخ خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حمله تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا به چند نفتکش ایرانی در شامگاه سهشنبه ۱۷ شهریور را به شدت محکوم میکند.
نظر شما