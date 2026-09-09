حمایت بانکی از تولید شرط حفظ اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی و خدماتی اظهار کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های حمایتی باید برای رفع مشکلات این واحدها ورود جدی داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت صنایع پتروشیمی استان افزود: پتروشیمی گچساران در حال حاضر با حدود ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند و برای افزایش ظرفیت تولید خود به ۸۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پتروشیمی پلی‌اتیلن گچساران ۵۰ درصد و پتروشیمی پلی‌اتیلن دهدشت نیز ۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تکمیل و بهره‌برداری از این واحدها می‌تواند بخشی از نیاز زنجیره پتروشیمی را تأمین و به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک کند.

عسکری ادامه داد: از بانک‌ها انتظار داریم با تأمین تسهیلات مورد نیاز و کمک به رفع موانع بدهی این واحدها، زمینه افزایش ظرفیت تولید را فراهم کنند تا علاوه بر حفظ اشتغال، گردش مالی در استان نیز افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بیمارستان خصوصی زاگرس اشاره کرد و گفت: این مرکز درمانی برای حدود ۱۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و طی سال‌های اخیر حدود چهار هزار و ۸۰۰ جراحی در آن انجام شده است.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: جلسات متعددی از سوی استاندار با مدیران بیمه تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمانی در تهران برای پیگیری مشکلات این بیمارستان برگزار شده است.

عسکری با تأکید بر اینکه سیاست مدیریت استان جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی بخش خصوصی است، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم این بیمارستان به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شود و لازم است دستگاه‌های مرتبط برای تداوم فعالیت آن همکاری کنند.

وی خواستار همکاری سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، تأمین اجتماعی و بیمه سلامت با بیمارستان زاگرس شد و گفت: تداوم فعالیت این مرکز علاوه بر ارائه خدمات درمانی، به حفظ فرصت‌های شغلی موجود نیز کمک می‌کند.

در این نشست همچنین مشکلات شرکت سیمان یاسوج و عدم موفقیت این واحد در دریافت تسهیلات پنج میلیارد تومانی مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و موانع تعدادی دیگر از واحدهای تولیدی، از جمله واحدهای پرورش مرغ، در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قرار گرفت.