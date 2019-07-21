به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، شهلا رستمخانی مسئول بخش خریداران و پخشکنندههای سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: بنابر نظر علیرضا تابش دبیر سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، یکی از رویکردهای جشنواره ایجاد کتابخانه ویدیویی مشتمل بر آرشیو فیلمهای کودک و نوجوان است. از آنجایی که تولیدات ما قابل توجه است، برنامهریزی صحیح و اطلاعرسانی به موقع و نیز افزودن بخش بازاریابی فیلمهای سینمایی کودک به جشنواره باعث ترغیب فعالان این حوزه و همکاران عرصه پخش و نیز علاقه مندان به خرید محصولات سینمایی کودک ایران خواهد شد که در کنار آن امکان رونق اقتصاد سینمای کودک را نیز فراهم می کند.
وی در ادامه صحبتهایش بیان کرد: در این جشنواره تمام سعی ما بر این بود که با توجه به شرایط با تمامی افرادی که به سینمای کودک ایران علاقه مند هستند و یا در زمینه خرید یا پخش آن دستی بر آتش دارند مذاکره کنیم و از آنها برای حضور در جشنواره دعوت به عمل آوریم. با توجه به این مهم که امسال اولین سالی است که خریداران در جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان حضور دارند با تعداد محدودی از شرکتها آغاز کردیم و تلاش بر این بوده تا ضمن بررسی خریداران منطقه، افراد برجسته را نیز از بین آنها انتخاب کنیم.
رستمخانی در پایان با اشاره به حضور پخشکنندهها از کشورهای مختلف در جشنواره امسال عنوان کرد: با پیگیریهای به عمل آمده و ارسال دعوت نامهها و مذاکرات انجام شده با نمایندگان مربوط به این بخش در کشورها، خوشبختانه تاکنون تعداد زیادی شرکت بینالمللی از کشورهای ارمنستان، لبنان، ترکیه، ایتالیا، لهستان و… برای شرکت در جشنواره امسال اعلام آمادگی کردند. امسال در مجموع ١٠ پخش کننده و خریدار خارجی در جشنواره حضور خواهند داشت.
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