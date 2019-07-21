۴۰۰ کانون مساجد در استان بوشهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پولاد ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، اظهار داشت: بالغ بر ۲۶ سال است که از تأسیس تشکیل کانون مساجد می‌گذرد و کارهای زیادی در خصوص جذب جوانان و نوجوانان انجام شده است.

وی افزود: در استان بوشهر نیز مانند دیگر استان‌های کشور برنامه‌های مختلف اجرا شده است.

پولاد گفت: اکنون بیش از ۴۰۰ کانون مساجد با بیش از ۳۲ هزار جمعیت عضو در استان بوشهر فعال هستند.

وی با عنوان اینکه ادارات همکاری‌های خوبی با این کانون‌ها دارد، عنوان کرد: ادارات جهت کمک به کانون‌های مساجد با ستاد کانون‌های مساجد استان هماهنگ باشند.

رئیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان بوشهر بیان کرد: اکنون ۱۴۰ کتابخانه مخزن دار و ۲۱۰ کتابخانه شبستانی وجود دارد که در صورت کمک به تهیه تجهیزات آمادگی راه اندازی ۴۳ کتابخانه جدید در استان نیز وجود دارد.