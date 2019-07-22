به‌گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی صبح و گفتگو با موضوع طرح تابستانه کتاب در ارتباط تلفنی با نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب مجری این طرح از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

حسینی‌پور در گفتگو با این برنامه، با اعلام اینکه طرح «حمایت‌های فصلی از کتابفروشی‌ها» وارد فاز یازدهم خود شده، گفت: طرح تابستانه کتاب با شعار «کتاب؛ همنشین دلنشین» از ۲۵ تیر در سراسر کشور و از ۲۷ تیر در شهر تهران آغاز شده و تا سوم مرداد ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به عضویت ۶۵۳ کتابفروشی از سراسر کشور در طرح تابستانه، افزود: بیشترین کتابفروشی‌ها در شهر تهران با ۹۵ کتابفروشی، اصفهان با ۵۸ کتابفروشی، خراسان رضوی با ۴۸ کتابفروشی و شهر مقدس قم با ۵۹ کتابفروشی فعالیت می‌کنند و کمترین کتابفروشی‌ها نیز در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، استان ایلام، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری هستند.

مدیرعامل خانه کتاب درباره نحوه حمایت از آثار تالیفی در طرح تابستانه توضیح داد: ۲۵ درصد یارانه به آثار تالیفی و ۱۵ درصد یارانه به آثار ترجمه اختصاص دارد. هر شهروند ایرانی می تواند به کتابفروشی‌های عضو طرح مراجعه کرده و با خرید کتاب تا مبلغ ۱۲۰ هزار تومان از این یارانه‌ها استفاده کند. از زمان اجرای طرح تا به الان حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کتاب خرید و فروش شده است.

وی درباره تمدید این طرح گفت: با توجه به محدودیت منابع، امکان تمدید وجود ندارد. بنابراین شهروندان هرچه سریع‌تر به کتابخانه‌ها مراجعه و نسبت به خرید کتاب مورد نظر خود اقدام کنند.

حسینی پور در پایان گفت: بهترین شیوه توزیع یارانه کتاب، شیوه طرح حمایت فصلی از کتابفروشان است که با حداقل انحراف پرداخت می‌شود.