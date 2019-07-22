حزب رئیس جمهوری اوکراین در انتخابات پارلمانی پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب حامی «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد.

یک عضو ارشد این حزب گفته است که حزب خادم خلق اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده است.

به گفته این مقام حزبی، احتمالاً بین ۲۴۶ تا ۲۴۹ کرسی پارلمان اوکراین - که در مجموع ۴۵۰ عضو دارد - به حزب خادم خلق اختصاص خواهد یافت.

این بهترین نتیجه‌ای است که یک حزب از زمان استقلال اوکراین توانسته در انتخابات پارلمانی به آن دست پیدا کند.

یک حزب حامی روسیه و سه حزب حامی غرب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ولادیمیر زلنسکی فروردین ماه سال جاری و با پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری اوکراین، به قدرت رسید.

زلنسکی ۴۱ ساله، سابقه مدیریت سیاسی ندارد و وقتی نامش به زبان‌ها افتاد که در یک سریال طنز سیاسی به نام «خادم ملت» بازی کرد. او نقش معلمی را بازی می‌کرد که رئیس جمهوری کشور می‌شود.

زلنسکی پس از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین، مجلس این کشور را منحل کرده بود.