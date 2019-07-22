خط و نشان رییس تعزیرات حکومتی شرق تهران برای متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حسن بیگی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: با توجه به شروع فصل تازه ای از گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی در شهرستان‌های پردیس و دماوند و فیروزکوه با عرضه کنندگان مواد غذایی غیربهداشتی و غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته برخورد قانونی خواهد شد.

وی اظهار داشت: در همین راستا صبح امروز دوشنبه با هماهنگی انجام شده بین ادارات شهرستان گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور رئیس اداره تعزیرات و معاون بازرسی اداره صنعت و معدن و اصناف و کارشناسان دامپزشکی و بهداشت برگزار شد.

وی گفت: در یکی از واحدهای توزیعی معروف شهرستان دماوند نسبت به بازرسی و رسیدگی تخلفات این واحد اقدام و مقداری ازمواد پروتئینی غیر مجاز از سوی اداره دامپزشکی کشف و معدوم و پرونده تخلف تشکیل شد.

حسن بیگی اضافه کرد: متعاقباً همراه با بازرسی کارشناس شبکه بهداشت و با توجه به تخلف این واحد صنفی مقداری مواد غذایی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته نیز کشف و نسبت به معدوم سازی آن اقدام شد و در راستای تخلف موجود پرونده تشکیل شد.

رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان تهران ادامه داد: در انتهای این گشت با توجه به بررسی و تحقیق بازرسان اتاق اصناف پرونده تخلف و گرانفروشی مواد پروتئینی و تقلب در کسب مبنی بر فروش رنگ مواد غذایی غیر مجاز و عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور خرید پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی تحویل قاضی تعزیرات حکومتی شد.

حسن بیگی از مردم خواست تخلفات واحدهای صنفی را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا شماره تلفن ۱۲۴ اعلام کنند، تا در اسرع وقت به گزارشات و شکایت مردمی رسیدگی شود.