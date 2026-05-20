کشف انبار احتکار مواد غذایی در کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن موذن عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس بازدید سرزده با همراهی رئیس اداره تعزیرات حکومتی و رئیس پلیس آگاهی و کارشناسان مسئول اتاق اصناف و شبکه بهداشت از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، انبارهای مواد غذایی و محصولات لبنیاتی در شهرستان کنگان، ۲ فروشگاه زنجیره ای بزرگ و عمده فروشی مواد غذایی بعلت گرانفروشی و عدم درج قیمت پلمپ شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کنگان افزود: همچنین در این گشت ۲ احتکار انبار مواد غذایی و لبنیات کشف گردید و تعدادی مواد غذایی لبنی به ارزش سه میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شد.

وی گفت: این کالاها برای معدوم کردن تحویل مراجع ذیصلاح شد و پرونده متخلفین صنفی جهت انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شدند.

وی با اشاره به نقش نظارتی مردم در پیشگیری از تخلفات صنفی و استمرار اینگونه بازرسی های مشترک در تمامی رسته های صنفی، از شهروندان محترم خواست تا گزارشات خود را از طریق سامانه اینترنتی ثبت کنند تا در اسرع وقت توسط کارشناسان این اداره جهت برخورد قانونی رسیدگی شود.