درخواست ۵۲ نخبه اندیشمند از «گوترش» درباره شیخ «ابراهیم زکزاکی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال ریسرچ، ۵۳ نفر از اساتید نامدار دانشگاه و فعالان برجسته از جمله دکتر کوین برت و دکتر ظفر بنگاش در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از وی خواستند تا در خصوص کمک به درمان شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و همسرش مالیما زینت اقدام عاجلی را به عمل آورد.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

جناب آقای آنتونیو گوترش

دبیرکل محترم سازمان ملل متّحد

بدینوسیله از شما تقاضا می‌کنیم که به شیخ زکزاکی و همسرش مالیما زینت جهت خروج از کشور برای درمان فوری و ضروری مجوز داده شود. در روزهای اخیر وضعیت سلامتی شیخ زکزاکی وخیم‌تر شده است. ماه گذشته پس از اینکه نشانه‌های مسمومیت شدید سرب در خون ایشان مشاهده شد، درخواست بررسی و آزمایش مجدد پزشکی برای رهبر جنبش اسلامی نیجریه به منظور دسترسی به درمان پزشکی ارائه گردید. استمرار و طولانی شدن زمان بازداشت و ممانعت از درمان فوری ایشان لکه ننگ بزرگی بر دامان دولت نیجریه است. سلامتی شیخ زکزاکی و مالیما زینت هر روز به سبب آنچه به آشکارا نتیجه جراحات حاصله از شکنجه از طرف مسئولین نیجریه است، بدتر و وخیم‌تر می‌شود. با اجازه ندادن به آنها برای درمان پزشکی که مورد نیاز است، رئیس جمهور نیجریه مدارک و شواهد بیشتری را بر غیر انسانی و ظالمانه بودن دولت خویش می‌افزاید.

عالیجناب، همانطور که می‌دانید سال هاست که مردم نیجریه برای به دست آوردن حاکمیت خود به صورت مسالمت آمیز مبارزه می‌کنند و از سازمان‌های مرتبط با حقوق بشر انتظار دارند که به آنها کمک کنند. طی این سال‌ها آنها به دلیل اینکه خواستار دسترسی به حقوق شهروندی حداقلی خود بوده و به صورت دائمی مورد ظلم قرار گرفته اند.

جناب آقای دبیر کل، از آنجا که دلیل اصلی تأسیس سازمان ملل متحد تأمین صلح و امنیت سراسر جهان است و مطابق ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که اساس و منشأ قدرت حکومت را اراده مردم می‌داند، خواسته شهروندان نیجریه‌ای برای داشتن دولتی که به صورت دموکراتیک انتخاب شود و در آن اکثریت بر کشور حکومت کنند، درخواستی ابتدایی است. چرا این درخواست اولیه برای دسترسی به حداقل حقوق اجتماعی باید با برخوردهای قساوت آمیز دولت برای مثال زندانی کردن، شکنجه کردن و قتل مواجه شود؟

عالیجناب، بر اساس مواد ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، رفتار این رژیم مستبد با مردم خود از جمله تخریب حسینیه‌ها و مساجد، ممانعت از برپایی نمازهای جمعه و جماعت برای مردمی که اکثریت آنها مسلمان هستند، تعلیق ملیت و اخراج مخالفین و منتقدین دولت غیردموکراتیک و تمامیت‌خواه نیجریه به عنوان جرم تلقی می‌شود و سازمان ملل مسئول است تا چنین اعمال ناقض قوانین بین المللی را محکوم کند.

جناب آقای دبیر کل، شما به خوبی می‌دانید، جرایم و جنایات مذکور با ذات حقوق بشر سازگاری ندارند.

عالیجناب، سکوت قدرت‌های جهانی و به اصطلاح مدافعین حقوق بشر درباره این‌گونه جنایات ضد بشری، تعجب برانگیز نیست چراکه جنایات رژیم ستمگر نیجریه در زیر چتر حمایت آنها صورت می‌گیرد و آنها اجازه این کار را تا زمانیکه منافع غرب تأمین می‌شود دارند! امّا به عنوان فردی که باید پرده از جنایات بردارد و دخالت کند و علیه ظالمان اعتراض کند، سکوت جنابعالی معنی دار و تعجب برانگیز است. به یاد داشته باشید که جنابعالی به عنوان مسئول برقراری جهانی صلح آمیز و ایمن و همچنین اجرای مفاد «اعلامیه حقوق بشر»، در برابر وجدان‌های آزاد و تاریخ بشریت محکومید.

جناب آقای دبیر کل، طبق آموزه‌های دینی و سنت‌های لایتغیر الهی چه شما و دیگر مسئولان بین المللی و به اصطلاح مدافعین حقوق بشر به وظیفه قانونی و انسانی و اخلاقی خود عمل بکنید یا نکنید، ملت‌های مظلوم به ویژه مردم یمن، سوریه، فلسطین، عراق، افغانستان و نیجریه پیروز خواهند شد چراکه تصمیم گرفته‌اند که آزاده باشند، تن به قبول هیچ گونه ظلمی ندهند و در این راه استقامت می‌ورزند. ولی این یک امتیاز تاریخی خواهد بود که جنابعالی به حمایت از آنان مفتخر شوید، لذا ما امضاءکنندگان زیر، رؤسای دانشگاه‌های جهان اسلام از حضرت عالی درخواست می‌کنیم که موارد زیر را در اسرع وقت پیگیری کنید:

۱. انجام اقدامات فوری نسبت به توقف اعمال خلاف موازین بین المللی و نقض صریح ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص وضعیت سلامتی حساس حضرت شیخ زکزاکی

۲. فراهم کردن تمهیدات لازم و اطمینان آور در راستای حاکمیت مردم سالاری و اجرای ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر با امکان پذیر کردن همه پرسی که در آن برای هر شهروند نیجریه‌ای حق یک رأی داشته باشد.

۳. انجام اقدامات عاجل جهت توقف استبداد رژیم دیکتاتوری نیجریه که امنیت و آزادی مردم را تهدید کرده و آنها را زندانی و شکنجه نموده و به قتل می‌رساند.

۴. آزادی فوری زندانیان سیاسی و رسیدگی فوری نسبت به جرایم و جنایات هیأت حاکمه نیجریه در دادگاه‌های صالحه

با احترام

اسامی امضا کنندگان به شرح زیر است:

۱. Pr. Johan Galtung (Norway), Sociologist, Mathematician, the principal Founder of the ‘discipline of peace & conflict studies, First Tun Mahathir Professor of Global Peace at the International Islamic University Malaysia, world’s first chair in peace and conflict studies, at the University of Oslo (۱۹۶۹)

۲. Pr. Ward Churchill (US), Former professor of ethnic studies at the University of Colorado Boulder, Author, Political Analyst,

۳. Pr. James Henry Fetzer (US), Philosopher, Emeritus professor of the philosophy of science at the University of Minnesota Duluth, Political Expert

۴. Pr. Farid Esack (South Africa), Professor in the Study of Islam at University of Johannesburg

۵. Pr. William O. Beeman (US), Professor of Anthropology at University of Minnesota, Author

۶. Pr. Rodney Shakespeare (UK), Former Professor of Binary Economics at Trisakti University, Economy Expert

۷. Pr. Paul Sheldon Foote (US), Professor of Accounting at California State University, Fullerton, Political Analyst

۸. Pr. Lawrence Davidson (US), Former professor of history at West Chester University, author, political analyst

۹. Pr. Jacob Cohen (France), Former professor at Faculty of Law - Casablanca, Morocco, Author &Journalist

۱۰. Pr. Yahya Christian Bonaud (France), Islamologist, Writer, Translator, Commentator of the Quran, Mysticism Researcher

۱۱. Dr. Kevin J. Barrett (US), Former lecturer at the University of Wisconsin-Madison, Author, Political Analyst,

۱۲. Dr. Maria Poumier (France), Former professor at University of Sorbonne

۱۳. Dr. Paul Larudee (US), Anti-war Activist, Co-founder of Free Gaza Movement, Political Analyst

۱۴. Dr. Christian Bouchet (France), Former Politician, Teacher, Publisher

۱۵. Dr. Zafar Bangash (Canada), Director of the Institute of Contemporary Islamic Thought, Muslim Leader, Commentator of Holy Quran

۱۶. Dr. Rev. Randy Short (US), Minister African Orthodox Church of Washington

۱۷. Dr. Marwa Osman (Lebanon), Academic, Journalist, Political TV show host, Political Commentator

۱۸. George Galloway (UK), MP for ۲۵years, Broadcaster, Writer

۱۹. Craig Murray (UK), Whistleblower, Former Diplomat, Political Activist, Human Rights Campaigner, Author

۲۰. Col. Alain Corvez (France), Former Advisor of Minister of Defense, Military Expert, International Strategy Advisor

۲۱. Stephen Lendman (US), Author, Radio Host, Political Analyst

۲۲. J. Michael Springmann (US), Ex-diplomat, Former head of the American Visa Bureau in KSA; Author, Political Analyst

۲۳. Alison Weir (US), Activist, Writer, Journalist, Founder of ifAmericansKnew, president of the Council for the National Interest

۲۴. Imam Muhammad al-Asi (US), Former Imam at the Islamic Center of Washington, Muslim Leader,

۲۵. Joe Iosbaker (US), National Coordinator, ۲۰۱۲ Anti-War March on NATO Summit

۲۶. Ajamu Baraka (US), Political Activist, Former Green Party nominee for US Vice President election (۲۰۱۶), National Organizer for Black Alliance for Peace

۲۷. David Swanson (US), Anti-war Activist, Blogger, Author, Political Analyst

۲۸. Greta Berlin (US), Anti-war Activist, Co-founder of Free Gaza Movement, Political Analyst

۲۹. Gordon Duff (US), Military analyst, Veteranstoday’s Senior Editor, Marine Combat Veteran of the Vietnam War

۳۰. William Rodriguez (US), Anti-war Activist, ۹۱۱ truther

۳۱. Wayne Madsen (US), Journalist, Columnist, Author of “Decade of Death: Secret Wars & Genocide in Africa ۱۹۹۳-۲۰۰۳,”

۳۲. Michael Maloof (US), Former senior security policy analyst in the Office of the Secretary of Defense, Military Expert

۳۳. Jim W. Dean (US), Managing Editor of Veterans Today, Military Expert

۳۴. Carol Brouillet (US), ۲۰۱۲ Green Party candidate for U.S. House to represent the ۱۸th Congressional District of California

۳۵. Ken O’keefe (Ireland), Former US Marine and Gulf War Veteran, Political Analyst

۳۶. David Lawley Wakelin (UK), Documentary film maker, Author of “The Alternative Iraq Enquiry”

۳۷. Edward C. Corrigan (Canada), International Human Rights Lawyer, Barrister, Solicitor, Certified Specialist in Citizenship, Immigration & Refugee Protection

۳۸. Eric Walberg (Canada), Journalist, Political & Cultural Analyst, author

۳۹. Peter Koenig (Switzerland), Economist, Geopolitical Analyst

۴۰. Laurent Louis (Belgium), Politician, Former Member of Chamber of Representatives

۴۱. Doğan Bermek (Turkey), Muslim Leader, President of Alevi Philosophy Center - Turkey.

۴۲. Manuel Ochsenreiter (Germany), Journalist, Political Analyst, Editor-in-chief of the Monthly “Zuerst!” (first)

۴۳. Rainer Rupp (Germany), Former Intelligence Agent, Journalist, Economist MA

۴۴. Jürgen Cain Külbel (Germany), Investigative Journalist, Political Analyst, Former Criminal Investigator of the GDR

۴۵. Gilles Munier (France), investigative Journalist, Author, Political Analyst

۴۶. Isabelle Coutant Peyre (France), International Lawyer, Political Activist, Law Expert

۴۷. Max Igan (Australia), Radio Host, Political Analyst

۴۸. Iurie Rosca (Moldova), Former Deputy Prime Minister, former Deputy President of Parliament, former MP

۴۹. Teša Tešanović (Serbia), Journalist, Editor in chief of “Balkan info”, Political Activist

۵۰. Shabbir Hassanally (UK), Political Analyst

۵۱. Stephen Sizer (UK), Former vicar of the Anglican parish of Christ Church, Virginia Water, in Surrey, Author, Political Analyst

۵۲. Sara Flounders (US), Political Writer, Anti-war Activist, Member of Secretariat of “Workers World Party”, Leader of “International Action Center”

۵۳. Matthew Hoh (US), Former Diplomat, Senior Fellow at the Center for International Policy in Washington, DC