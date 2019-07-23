اشتغال در استان بوشهر باید به سمت کارآفرینی پیش برود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی عصر سه‌شنبه در نشست شورای مهارت شهرستان گناوه اظهار داشت: توسعه و تقویت تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان گناوه با همکاری فرمانداری انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید با تعامل و هم فکری زمینه توسعه و ترویج آموزش‌های مهارتی را در بین خانواده‌ها محیا کنیم تا جوانان به دنبال کارآفرینی و مشاغل نوین گام بردارند.

دراهکی بر کیفیت سازی آموزش‌های مهارتی با پروژه محور کردن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در استان تاکید کرد و افزود: هم افزایی دستگاه‌های دخیل در امر آموزش زمینه را برای پشرفت هر منطقه و شهرستانی محیا می‌کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر تصریح کرد: شواری عالی مهارت با دیدگاه توسعه مهارت آموزی با ریاست معاون اول ریاست جمهور در کشور تشکیل شده است و هدف آن ترویج فرهنگ مهارت آموزی در بین جامعه است.

وی اظهار داشت: با توجه به عدم استخدام در دستگاه‌های دولتی و ظرفیت عظیم استان بوشهر از دیلم تا عسلویه در حوزه انرژی تربیت نیروی ماهر از اولویت‌های توسعه اشتغال پایدار به شمار می‌رود که در این راستا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقشی مهم ایفا می‌کند.

دراهکی با اشاره به اینکه باید شرایط اشتغال در سطح استان به سمت کارآفرینی و مشاغل استارت آپی پیش برود، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان گناوه و با هدف نیازسنجی مشاغل جدید شورای مهارت شهرستان تمامی مشاغل نوپا راشناسایی کند، تا با برنامه ریزی منسجم در راستای توسعه شهرستان گام برداشته شود.

تقویت آموزش‌های مهارتی

فرماندار شهرستان گناوه بر توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه استارت آپی تاکید کرد و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بازار شهرستان گناوه دوره آموزشی بازاریابی الکترونیکی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

سید علی پاک نژاد ضمن تبریک هفته ملی مهارت، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را زمینه‌ساز اشتغال پایدار در جامعه دانست و گفت: با اولویت بندی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آموزش‌ها به روستاهای شهرستان سوق داده شود تا ماندگاری در روستاها بیشتر شود.

وی شواری مهارت را مکمل کار گروه اشتغال در جهت توسعه اشتغال پایدار در شهرستان دانست و افزود: مهارت آموزی دانش آموختگان دانشگاهی و تقویت آموزش‌های مهارتی در حوزه صنعت گردشگری خصوصاً در بخش گردشگری دریایی در اولویت کاری شورای مهارت قرار گیرد.

فرماندار شهرستان گناوه بر همکاری آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش و پرورش در بخش برون سپاری آموزش‌ها به آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای تاکید کرد و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بخش ریگ توسعه آموزش‌ها در این بخش در نیمه دوم سال در اولویت برنامه‌های فنی و حرفه‌ای قرار گیرد.