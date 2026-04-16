۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

توسعه مهارت‌آموزی برای ایجاد اشتغال پایدار در مازندران

سازی- نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه اقتصادی، بر ضرورت تقویت مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار کار تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر پنجشنبه در شورای مهارت استان با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار داشت: ایستادگی و همراهی ملت ایران همواره عامل خنثی‌سازی فشارهای خارجی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران، افزود: این مجموعه نقش کلیدی در توانمندسازی نیروی انسانی و کاهش فاصله میان مهارت و اشتغال ایفا می‌کند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مهارت‌آموزی را یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی استان منجر شود.

بابایی کارنامی همچنین بر لزوم تقویت ارتباط میان مراکز فنی و حرفه‌ای با صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: آموزش‌ها باید متناسب با نیاز واقعی بازار کار طراحی و اجرا شوند.

وی حمایت از مربیان، به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی، ارتقای استانداردهای آموزشی و توسعه آموزش‌های نوین را از جمله اولویت‌های مهم در این حوزه برشمرد و افزود: تحقق این موارد می‌تواند اثربخشی آموزش‌های مهارتی را افزایش دهد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در پایان با اشاره به ضرورت اجرای عادلانه سیاست‌ها در حوزه آموزش‌های مهارتی، خاطرنشان کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای نهادی تخصصی و غیرسیاسی است و برنامه‌هایی همچون رتبه‌بندی باید با رویکرد عدالت‌محور اجرا شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه گسترش مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان مازندران فراهم شود.

