به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر پنجشنبه در شورای مهارت استان با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف، اظهار داشت: ایستادگی و همراهی ملت ایران همواره عامل خنثیسازی فشارهای خارجی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان مازندران، افزود: این مجموعه نقش کلیدی در توانمندسازی نیروی انسانی و کاهش فاصله میان مهارت و اشتغال ایفا میکند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مهارتآموزی را یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری در این حوزه میتواند به افزایش بهرهوری، ایجاد فرصتهای شغلی و رشد اقتصادی استان منجر شود.
بابایی کارنامی همچنین بر لزوم تقویت ارتباط میان مراکز فنی و حرفهای با صنایع، شرکتهای دانشبنیان و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: آموزشها باید متناسب با نیاز واقعی بازار کار طراحی و اجرا شوند.
وی حمایت از مربیان، بهروزرسانی تجهیزات کارگاهی، ارتقای استانداردهای آموزشی و توسعه آموزشهای نوین را از جمله اولویتهای مهم در این حوزه برشمرد و افزود: تحقق این موارد میتواند اثربخشی آموزشهای مهارتی را افزایش دهد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در پایان با اشاره به ضرورت اجرای عادلانه سیاستها در حوزه آموزشهای مهارتی، خاطرنشان کرد: سازمان فنی و حرفهای نهادی تخصصی و غیرسیاسی است و برنامههایی همچون رتبهبندی باید با رویکرد عدالتمحور اجرا شود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، زمینه گسترش مهارتآموزی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان مازندران فراهم شود.
