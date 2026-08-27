ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، سه آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در شهرستان گناوه به بهرهبرداری رسید که برای راهاندازی هر یک از این آموزشگاهها حدود سه میلیارد تومان سرمایهگذاری شده و مجموع سرمایهگذاری انجامشده به ۹ میلیارد تومان میرسد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان گناوه افزود: این سه آموزشگاه در مجموع ظرفیت آموزش سالانه ۶۰۰ نفر را دارند و با راهاندازی آنها، ۴۵ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده است.
وی گفت: همچنین هدف اصلی از توسعه این مراکز، تربیت نیروی انسانی ماهر و فراهم کردن زمینه اشتغال مستقیم مهارتآموختگان پس از پایان دورههای آموزشی است.
حسینی با اشاره به تنوع رشتههای ارائهشده در این آموزشگاهها گفت: یکی از ویژگیهای مهم این مجموعه، راهاندازی آموزشگاههای عکاسی و کاربر ماساژ است که برای نخستین بار در شمال استان بوشهر و شهرستان گناوه ایجاد شدهاند و میتوانند پاسخگوی بخشی از نیازهای جدید بازار کار و علاقهمندی جوانان به رشتههای مهارتی باشند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان گناوه ادامه داد: همچنین با افتتاح این مراکز، پنجمین آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در رشته آرایش و پیرایش زنانه در شهرستان گناوه فعالیت خود را آغاز کرده است که ظرفیت مناسبی برای توسعه مهارتآموزی بانوان، کارآفرینی و ایجاد کسبوکارهای کوچک و پایدار فراهم میکند.
وی تأکید کرد: توسعه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای، نمونهای از مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزشهای مهارتی است و این مراکز میتوانند با ارائه آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار، نقش مؤثری در کاهش بیکاری، افزایش مهارت جوانان و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کنند.
حسینی با تبریک هفته دولت گفت: رویکرد مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان گناوه، توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با ظرفیتهای اقتصادی شهرستان، حمایت از بخش خصوصی و هدایت مهارتآموختگان به سمت اشتغال و کارآفرینی است و افتتاح این سه آموزشگاه گام دیگری در مسیر تحقق این هدف به شمار میرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان گناوه از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه آموزشهای مهارتی استقبال میکند و تلاش خواهد کرد با توسعه رشتههای آموزشی جدید و مورد نیاز بازار کار، زمینه حضور بیشتر جوانان و علاقهمندان در مسیر مهارتآموزی، کارآفرینی و اشتغال را فراهم کند.
نظر شما