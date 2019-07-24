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۲ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۵۴

معاون وزیر راه و شهر سازی:

زمین مناسب پروژه مجتمع فرهنگی هنری ایوانکی واگذار می‌شود

زمین مناسب پروژه مجتمع فرهنگی هنری ایوانکی واگذار می‌شود

گرمسار- معاون وزیر راه و شهر سازی با تاکید بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در راستای ایجاد توسعه پایدار، گفت: واگذاری زمین مناسب به پروژه احداث مجتمع فرهنگی هنری ایوانکی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهر آبادی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات پروژه‌های راه و شهرسازی این شهرستان که به میزبانی سالن جلسات بخشداری ایوانکی برگزار شد، اظهار داشت: واگذاری زمین به پروژه احداث مجتمع فرهنگی هنری ایوانکی از سوی وزارت راه و شهر سازی پیگیری و انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی برای پروژه‌هایی مانند احداث مدرسه و طرح‌های عمرانی شهرسازی اعتبارات یارانه‌ای اختصاص می‌دهد، افزود: پیگیری برای دریافت یارانه برای اجرای طرح آسفالت معابر مسکن مهر ایوانکی در دستور کار قرار دارد که تحقق این امر نیازمند زمان بیشتری است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر راه و شهر سازی در این جلسه در راستای رفع مشکلات پروژه‌های شهر سازی ایوانکی با مسئولان شهرستان گرمسار و نمایندگان مردمی این بخش به بحث و گفت و گو پرداخت.

گفتنی است؛ کمبود اعتبارات، تأمین قیر برای پروژه‌های راه و شهرسازی از محوریت مهم این جلسه بود.

کد مطلب 4675005

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