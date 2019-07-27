به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر شکارچی مدرس و نوازنده کمانچه پیشکسوت موسیقی ایرانی، مجموعه روش نوین آموزش کمانچهنوازی را تهیه و آماده انتشار کرده است. این مجموعه شامل دو جلد کتاب و چهار دیویدی تصویری است که تمام قطعههای حاضر در کتاب به صورت تصویری و با نوازندگی و آواز علیاکبر شکارچی و تنبکنوازی و همخوانی آساره شکارچی برای هنرآموزان روایت شده است.
جلد نخست این کتابها مربوط به دوره مقدماتی و جلد دوم برای دوره پیشرفته کمانچه نوازی است. در بخش تصویری مجموعه «ارغوان» نیز مستندی ۲۰ دقیقهای درباره زندگی علیاکبر شکارچی گنجانده شده است.
شکارچی برای این کتابها از عنوان «ارغوان» استفاده کرده که این عنوان را براساس یکی از سرودههای خودش انتخاب کرده است. متن سرودهی شکارچی به این شرح است:
مجموعه آموزشی «ارغوان» ساعت ۱۰:۳۰ دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۸ در طبقه پنجم ساختمان دفتر موسیقی رونمایی میشود. در این مراسم علیاکبر شکارچی و خانواده هنرمندش و عوامل ساخت و تهیه مجموعه آموزشی «ارغوان» حضور خواهند داشت.
پس از مراسم رونمایی، عوامل ساخت این مجموعه به پرسشهای خبرنگاران پاسخ خواهند داد. حضور در این مراسم تنها برای اهالی رسانه مجاز است.
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