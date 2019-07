تولید داروهای ژنریک درمان هپاتیت C در تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ملک‌زاده، با بیان اینکه ۲۸ جولای( ششم مرداد ماه)، روز جهانی هپاتیت است، اظهارداشت: ایران تلاش‌های تحقیقاتی زیادی برای دستیابی به تولید داروهای داخلی موثر بر درمان قطعی، کامل و آسان هپاتیت C انجام داده و موفقیت‌های بزرگی در این زمینه حاصل شده است.

وی با اشاره به مطالعه انجام شده توسط پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری گسترده ۵۰ مرکز تحقیقاتی کشور در زمینه تاثیرداروهای داخلی بر روند درمان بیماران اشاره کرد و گفت: مطالعه، بر روی ۱۳۶۱ بیمار مبتلا به هپاتیت c با میانگین سنی ۵۰ سال در ۴۶ مرکز درمانی که تحت درمان داروهای جدید داخلی قرار گرفتند، نشان داد داروهای ژنریک ایرانی که ترکیبی از «سوفوسبوویر» و داکلاتاسویر» است، بر روی تمام ژنوتایپ‌های هپاتیت C موثر واقع شده و حاکی از موفقیت ۹۸ درصدی درمان آنها بوده است.

رئیس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران ادامه داد: با کمک داروهای ایرانی، اکنون هپاتیت C طی ۸ تا ۱۲ هفته قابل درمان شده است و مطالعه نشان داد که هیچ عارضه جانبی به همراه ندارد؛ این درحالیست که درمان با داروهای قبلی، موجب تحمل عوارض بسیار زیادی می شد و روند درمان هپاتیت C را سخت و خسته کننده می کرد.

ملک زاده همچنین به قیمت ارزان این دارو در مقایسه با داروهای بسیار گران مشابه خارجی اشاره کرد و گفت: با تولید داروی داخلی، همچنین هزینه درمان کامل هپاتیت C

به یکصد دلار کاهش یافته است.

به گفته وی، با تولید داروهای داخلی، می توان امید بسیار داشت که هپاتیت C در ایران تحت کنترل کامل درآید و روند افزایش بیماران که در حال اضافه شدن به فهرست مبتلایان سیروز کبد و سرطان کبد بوده و در صف پیوند کبد می گیرند، متوقف شود.

ملک زاده ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم ایران در کنترل هپاتیت C را دارا بودن پیشروترین سیاست بهداشت جمعی کاهش آسیب مواد مخدر در منطقه با ایجاد بیش از ۴ هزار کلینیک متادون درمانی و ۷۰۰ مرکز گذری کاهش آسیب، اجرای طرح های پژوهشی ملی مهمی همچون «طرح کنترل و درمان رایگان هپاتیت C در گروه زندانیان و معتادان» (از سال ۹۵ تا کنون)، طرح «بهبود سلامت کبد» (از سال ۹۷ تا کنون)، اجرای پایلوت طرح ملی کنترل شهر به شهر هپاتیت C که از رفسنجان کلید خورده است و اجرای طرح شناسایی بیماران هپاتیت سی در جامعه هدف مبتلایان اچ آی وی در پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد تهران برشمرد.

معاون وزیر بهداشت همچنین با بیان اینکه وجود چالش‌هایی برای ایران در دستیابی کامل به اهداف سازمان بهداشت جهانی تا سال ۲۰۳۰ سبب فرونشستن تلاش ها نشده است، گفت: ایران همان گونه که در شرایط تحریم موفق به تولید داروهای ژنریک درمان قطعی هپاتیت C شده است، اکنون در اندیشه حذف تست پرهزینه تشخیص هپاتیت C با انجام تحقیقات برای ابداع یک آزمایش ساده و کم هزینه خون است. این طرح آغاز شده و مراحل آزمایش بر روی نمونه ها را طی می کند.

وی اعتبار اجرای این طرح را ۵۰ میلیون تومان اما صرفه جویی ارزی آن را ده‌ها میلیارد تومان دانست و گفت: طرح تحقیقاتی مبتنی بر شواهد محققان ایرانی برای ابداع آزمایش ساده خون تشخیص هپاتیت C، گام بسیار مهمی در کاهش فوق العاده هزینه های درمان هپاتیت C است.