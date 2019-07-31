تولید ۱۰۰ محصول کشاورزی توسط زنان درباغچه های خانگی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فروغ بنی هاشم مشاور وزیر کشاورزی در امور زنان و خانواده و مدیر کل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در حاشیه سفر به استان قزوین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، مهمترین برنامه های اجرا شده برای تقویت توانمندی و اشتغال بانوان روستایی را تشریح کرد.

* در کشور چند صندوق خرد روستایی راه اندازی شده و چه تعداد از بانوان عضو آن هستند؟

در حوزه کارآفرینی یکی از کارهای ما ایجاد صندوق های اعتباری کوچک است تا زمینه دسترسی زنان کارآفرین به منابع مالی تسهیل و تسریع شود.

در حال حاضر در سراسر کشور تعداد ۳۵۰۰ صندوق اعتباری خرد و کوچک روستایی راه اندازی شده و ۱۰۰ هزار نفر از بانوان فعال عضو آنها هستند.

باید دانست که صندوق های خرد روستایی می توانند این شرایط را فراهم کنند که زنان بتوانند راحت تر وام بگیرند و در کار از آن استفاده کنند زیرا در شرایط عادی شاید این بانوان مشتری بانک ها تلقی نشوند و به دلیل نداشتن ضامن وثیقه نتوانند از تسهیلات استفاده کنند ولی با عضویت در صندوق های اعتباری خرد و تشکل هایی که در قالب در صندوق شکل می گیرد می توانند مشتری بانک ها شوند.

* برای توانمند سازی بانوان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

با امضای تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی با تعدادی از بانک ها امروز می توانیم بانوان را به صندوق معرفی کنیم تا اعضای وام بگیرند البته برای توانمند سازی زنان علاوه بر تشکیل صندوق ها که شرایط دسترسی مناسب به وام و اعتبار را فراهم می کنند ما آموزش هایی را به کارآفرینان برای توسعه کسب و کارهای خرد پیش بینی کرده ایم زیرا باور داریم دادن تسهیلات بدون آموزش توانمند سازی فقط بدهکار کردن افراد است و در ایجاد اشتغال هرگز وام به تنهایی تاثیر ندارد.

باید اذعان کرد وقتی وام در کنار آموزش هایی که برای ایجاد یک کسب و کار لازم است قرار می گیرد فرآیند توانمند سازی تکمیل می شود و بانوان می توانند برای خود و دیگران شغل ایجاد کنند.

* در حوزه آموزش و توانمند سازی چه محورهای مورد توجه است؟

یکی از مولفه های آموزش و توانمند سازی آشنایی با بازار و مشتری شناسی و شناخت مزیت های نسبی و رقابتی محصولات است که سعی می کنیم همه این موارد در قالب آموزش های کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای پایدار به بانوان روستایی آموزش داده شود و علاوه بر آن آموزش مهارتی هم داریم که هدف ما ارتقای دانش و مهارت زنان روستایی است.

در این زمینه آموزش تولید محصولات گواهی شده و استاندارد و سالم در حوزه های دامداری و کشاورزی برای بانوان در اولویت است و با دادن آموزش های تکمیلی به افزایش بهره وری و تولید محصولات سالم کمک می کنیم و یک برنامه هم با همکاری معاونت امور زنان و خانواده و وزارت بهداشت داریم که از سال ۹۵ شروع شده که در ابتدای کار فقط آموزش تولیدات محصولات استاندارد را داشتیم و در سال ۹۶ این کار توسعه یافت و یک پروژه آموزشی و اجرایی هم انجام شد و تعهد ما در این طرح در هر استان این بود که حداقل یک محصول بتواند استاندارد تشویقی بگیرد.

در این راستا تعداد ۴ هزار نفر از زنان روستایی تحت پوشش برنامه آموزشی قرار گرفتند که در سال جاری این پروژه برای دادن استاندارد تشویقی به ۱۰۰ محصول پیش بینی شده که ۵۰ هزار نفر از زنان روستایی تحت پوشش برنامه های آموزشی آن قرار می گیرند.

اعتقاد ما این است که مشارکت بانوان روستایی در تولید و مصرف محصولات استاندارد و گواهی شده می تواند به فرهنگ سازی تولید و مصرف محصولات گواهی شده و سالم و ترویج این نوع کسب و کار کمک کند.

* در بازدید هایی که از کارگاههای اشتغال زنان روستایی داشتید ظرفیت استان را چگونه دیدید و چه محصولاتی می تواند از میان ۱۰۰ محصول پیش بینی شده در این منطقه کشت شود؟

قزوین ظرفیت های خیلی خوبی هم در صندوق های خرد روستایی و هم تسهیل گری دارد و کارهای خوبی برای زنان شده و تعامل و توان مدیران استان هم بسیار قابل توجه است که می تواند در موفقیت طرح های الگویی موثر باشد و به دلیل استقبال از طرح های نوین، با وجود کارشناسان خوبی که در حوزه مراکز جهاد کشاورزی هستند و زنان علاقمند بسیار تمایل داریم برخی از طرح ها را در این استان اجرا کنیم.

در این میان با تمهیدات فراهم شده ۳ محصول در قزوین شامل انگور، گوجه فرنگی و سبزیجات استاندارد تشویقی می گیرند و یک سایت تولید محصول استاندارد هم راه اندازی شده و علاوه بر آن تعداد زنانی که تحت پوشش قرار می گیرند در قالب باغچه های خانگی اقدام به تولید محصولات گواهی شده می کنند.

* مهمترین اولویت در سال جاری در چه عرصه ای است؟

اولویت امسال ما رونق کسب و کار و کارآفرینی است زیرا باور داریم وقتی بانوان روستایی با مباحث مربوط به بازار و مشتری شناسی آشنا شوند به تولید کمک می شود و ما هم تلاش می کنیم با تقویت حضور زنان موفق روستایی در عرصه تولید، زمینه ایجاد اشتغال و درآمد را در عرصه اقتصادی هم برای بانوان مهیا کنیم.