اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء در بروجرد تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کاظمیان روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بروجرد که در محل شهرداری مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: برای تفکیک زباله از مبداء در سال های گذشته شهرداری بروجرد با یک پیمانکار قرار داد می بندد که به دلیل عدم تعهد به مفاد قرارداد منعقد شده فی مابین نتیجه کار به شکایت و دادگاه منجر می شود.

وی تصریح کرد: به دنبال این قرارداد مقرر شد دو کانکس در شهرک اندیشه به صورت پیلوت تعبیه شود که به دلیل عدم توان مالی شهرداری بروجرد نتوانستیم این برنامه را پیاده کنیم.

در بروجرد به طور تقریبی روزانه بین ۱۶۰ تا ۲۳۰ تن زباله تولید می شود

مدیریت سازمان پسماند شهرداری بروجرد ادامه داد: پس از آن با مزایده گذاشتن جذب سرمایه گذار، یک نفر از اصفهان به عنوان بهترین شرکت مجرب انتخاب شده که از صفر تا صد کار را انجام خواهد داد.

کاظمیان افزود: شرکت منتخب پای کار آمده است اما در حال حاضر انعقاد قرارداد انجام نشده چرا که برای تامین ماشین آلات برای اجرای طرح تفکیک زباله باید مذاکرات لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه احتمال دارد تا سه ماه آینده قرارداد فی مابین شرکت سرمایه گذار و شهرداری بروجرد منعقد شود، تاکید کرد: هدف، پوشش تمام شهر بروجرد زیر طرح تفکیک زباله از مبداء است، همه تلاشمان را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد گرچه تا کنون در اجرای کلیت کار به نتیجه نرسیده ایم.

مدیریت سازمان پسماند شهرداری بروجرد با بیان اینکه راستی آزمایی شرکت ها توسط امور قراردادها انجام شده است، اظهار داشت: در بروجرد به طور تقریبی روزانه بین ۱۶۰ تا ۲۳۰ تن زباله تولید می شود که این میزان به شهر بروجرد، بخش اشترینان و برخی روستاهای نزدیک به این دو شهر تعلق دارد.

۳۰۰ سطل زباله خریداری خواهد شد

کاظمیان در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به کمبود سطل زباله در سطح خیابان ها و کوچه های شهر بروجرد ادامه داد: برای خرید سطل زباله نیز چند شرکت در مناقصه شرکت کردند که هیچکدام پذیرفته نشدند.

وی افزود: در حال حاضر برای خرید سطل زباله نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ سطل زباله فلزی محدب چرخدار تا دوماه آینده از طرف شهرداری بروجرد خریداری و در سطح شهر خواهد شد.

به گفته مدیریت سازمان پسماند شهرداری بروجرد، در همین روزهای نزدیک قرارداد خرید سطل های زباله منعقد خواهد شد و مشکل کمبود سطل زباله جهت جمع آوری حل خواهد شد.