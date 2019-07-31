جزئیات پیشنهاد تازه گمرک برای تسریع در ترخیص کالا

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داد جهت تسریع در ترخیص کالاها، کارگروه بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی تشکیل شود.

مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران در نامه ای خطاب به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار در راستای نحوه رسیدگی به ارزش کالا، پیشنهاد داد کارگروه بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتحادیه صنف مربوطه تشکیل شود.

در نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران خطاب به معاون وزیر صمت آمده است:

نظر به اینکه صورتجلسه تصمیمات بند ۱ دستور بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار طی نامه شماره ۶۰/۶۶۸۷۷ مورخ ۹۸/۲/۳۱ با عنوان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده و پیگیری تصمیمات ابلاغی صورتجلسه مذکور طی نامه شماره ۶۰/۱۰۹۷۲۲ مورخ ۹۸/۴/۱۸ به این سازمان واصل گردیده است، متعاقب پیگیری های صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران، مراتب به عنوان یکی از بندهای مصوبات کمیته بررسی مشکلات رسوب کالا و ترخیص آن از گمرکات طی نامه شماره ۷۹۰۷۳ مورخ ۹۸/۴/۲۵ از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و با توجه به دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مصوبات اعلامی تا حصول نتیجه، مراتب به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است. مع الوصف با عنایت به اینکه در تاریخ ۹۸/۴/۳۱، طی نامه شماره ۶۰/۱۲۲۲۶۹ واصله از آن مرجع اعلام گردیده مواردی توسط گمرک رعایت و این موارد جایگزین مصوبه بند ۱ دستور سوم شماره ۶۰/۳۰۱۱۰۹ مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ کارگروه تنظیم بازار قرار گیرد، همچنین با عنایت به وجود ابهامات متعدد در خصوص نحوه اجرای تصمیمات ابلاغی صورتجلسه بند ۱ دستور سوم بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار، خواهشمند است دستور فرمایید در جهت بررسی دقیق تر موضوع، جلسه ای فوق العاده در این خصوص تشکیل و مباحث مطروحه و نحوه اقدام در خصوص موضوعات رسیدگی به ارزش کالا در این جلسه جمع بندی و به مراجع مربوطه جهت اقدام ابلاغ گردد.

مزید استحضار با عنایت به اینکه وفق مفاد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی «گمرک می تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دائما تغییر قیمت می یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین المللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن، ارزش گمرکی را تعیین نماید.» با ملحوظ نظر قرار دادن پروسه واردات کالا و شرایط تحریم پیشنهاد می گردد موضوع ذیل نیز علاوه بر مورد فوق الذکر در دستور جلسه اشاره شده قرار گیرد.

پیشنهاد گمرک: تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتحادیه صنف مربوطه که ارزش کل اقلام وارداتی و صادراتی با ملحوظ نظر قرار دادن کلیه مواد قانونی و مقرراتی در این کمیته مصوب و بانک اطلاعاتی متشکله مبنای تعیین ارزش اقلام و کالاها در هنگام ثبت سفارش، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و مواعد پس از ترخیص قرار گیرد.

شایان ذکر است موضوعات مطروحه در این خصوص، ملاحظات دستگاه ها و سازمان های ذیربط، مراجع مورد استناد در رسیدگی های مربوطه و سایر موارد مرتبط در جلسه مذکور تعیین تکلیف گردیده تا با بررسی موضوعات مربوط به ارزش در این کمیته چندجانبه هیچ ایستایی در خصوص رسیدگی به ارزش کالا در مراحل قبل از اظهار کالا به گمرک (زمان ثبت سفارش) و یا در مرحله انجام تشریفات گمرکی و همچنین مراحل بعد از ترخیص کالا (تسویه با بانک مربوطه) به وجود نیاید.