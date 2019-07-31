به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی تأکید کرد که امروز مقاومت بیش از هر زمان دیگری قوی شده است.

شیخ نعیم قاسم افزود: درحال حاضر دشمن تنها زبان قدرت را می فهمد و در همین راستا می بایست توان بازدارندگی خود را افزایش دهیم.

شیخ نعیم قاسم به جنگ ۲۰۰۰، آزادسازی جنوب لبنان طی این جنگ و آغاز بازسازی جنوب این کشور اشاره کرد و گفت که با پیروزی حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه (۲۰۰۶)، لبنان در برابر «تبعیت از بیگانگان» مقاوم‌سازی شد.

معاون سید حسن نصرالله گفت: این مقاومت قوی، از لبنان در برابر خطر اسرائیل و توطئه‌های آمریکا در لبنان و منطقه حمایت کرد.