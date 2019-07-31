استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان اجباری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس توافق به عمل آمده میان سازمان نظام پزشکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی، استفاده از کارتخوان برای افرادی که در حرفه پزشکی و دامپزشکی مشغول فعالیت هستند، الزامی شد.

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی همواره از قانون تبعیت کرده است، گفت: با توافق سازمان امورمالیاتی، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام دامپزشکی، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به منظور ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش دعوت به عمل آمده است.

وی افزود: تمامی افراد شاغل در حرفه پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و دامپزشکی، می بایست تا ۲۳ مرداد ۹۸ نسبت به تهیه دستگاه کارتخوان و استفاده از آن اقدام نمایند.