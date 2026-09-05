به گزارش خبرنگار مهر، «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
چند سینما به طرح «تسهیم از مبدأ» پیوستند؟
ششمین هفته از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینما» در حالی سپریشده است که مطابق با آمار ارائهشده تاکنون ۲۳۰ سینما در ۲۶ استان به این طرح پیوستند. همزمان با ۱۰ شهریور و با گذشت ۶ هفته از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینما» مطابق با آمار ثبتشده تاکنون ۲۳۰ سینما در قالب ۲۶ استان به این طرح پیوستند.
در ادامه گسترش اجرای طرح و پیرو هماهنگیهای انجامشده با مدیران سینماهای سراسر کشور، در حالی این طرح از ۳۰ تیر فرایند اجرایی را آغاز کرده است که مطابق با جدول زمانبندی در روز ۲۱ شهریور همزمان با روز ملی سینما تمامی سینماهای کشور را شامل خواهد شد و بر همین اساس نیز فروش آنلاین سینماهای استانها، مطابق ضوابط مصوب شورای صنفی نمایش، بهصورت خودکار مشمول فرآیند تسهیم از مبدأ است و از طریق سامانههای فروش بلیت «سینماتیکت»، «ایرانتیک»، «آیتیکت» و «گیشه ۷» انجام میشود.
طرح «تسهیم از مبدأ» از روز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ با فیلمهای «زندهشور» (شایسته فیلم)، «استخر» (شایسته فیلم) و «لباس شخصی» (بهمن سبز) آغاز و به ترتیب در روزهای چهارشنبه ۳۱ تیر انیمیشن «نبرد با خرچنگ» (بهمن سبز)، شنبه ۴ مرداد «جزیره جیمز باند» (خانه فیلم)، سهشنبه ۷ مرداد «ماه پنهان» (هدایت فیلم)، چهارشنبه ۲۸ مرداد «سقف» (خانه فیلم)، چهارشنبه ۴ شهریور «ناپلئون در باغ زردآلو» (فیلمیران) و «سفینه نجات» (بهمن سبز) به آن اضافه شدند.
خبرهایی از فیلم کوتاه/ از جشنواره تهران تا ایسفا و فضای باز
با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و فصل پاییز، شاهد دور اول جشنوارههای سینمایی کشور شامل جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران و دیگر رویدادهای سینمایی خواهیم بود.
چهلوسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران کمتر از ۲ ماه دیگر در حالی برگزار میشود که در مجموع ۱۱ هزار و ۲۱۱ اثر از فیلمسازان ایران و جهان برای حضور در این رویداد سینمایی ثبت و ارسال شده است.
در بخش ملی چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ۲۴۵۶ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که از این میان، ۱۷۰۴ اثر داستانی، ۳۱۷ اثر مستند، ۲۶۶ اثر تجربی و ۱۶۹ اثر پویانمایی بودهاند.
در بخش بینالملل نیز استقبال فیلمسازان از جشنواره چشمگیر بوده و ۸۷۵۵ اثر از ۱۳۲ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شده است. از این تعداد، ۴۳۷۲ اثر داستانی، ۱۰۷۹ اثر مستند، ۷۱۵ اثر تجربی و ۸۰۴ اثر پویانمایی هستند. همچنین ۱۱۵۷ اثر در بخش هوش مصنوعی و ۶۲۸ اثر در بخش «افقهای نوظهور» به جشنواره رسیده است.
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینما گالری ملت برگزار خواهد شد.
دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران نیز در آستانه برگزاری قرار دارد و در هفتهای که گذشت، هیئتهای داوری و انتخاب و استادهای کارگاههای تخصصی این رویداد معرفی شدند.
پیمان قاسمخانی استاد کارگاه «فیلمنامه»، محمدرضا عرب استاد کارگاه «سفر کارگردان»، مهدی جعفری استاد کارگاه «جای دوربین»، آرمان فیاض استاد کارگاه «نجوای شاعرانه نورها»، امید گلزاده استاد کارگاه «وقتی صورتش روایت کند» و آزاده مسیحزاده استاد کارگاه «از فیلمنامه تا جشنواره؛ راهنمای عملی ورود فیلم به مسیر بینالمللی» دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران هستند.
بر این اساس، گروهی از فیلمسازان متشکل از گیتا فیضی، آزاده مسیحزاده، سامان حسینپور، کاوه جاهد و هومن نادری به عنوان مشاوران انتخاب، فیلمهای کوتاه راهیافته به بخش بینالملل دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران را انتخاب کردهاند. محبوبه کلایی، سارا طالبیان، حسن بهرامزاده، سروش محمدزاده، بهزاد دورانی، علی علیزاده، سعید کشاورز، سیدروحاله حسینی یزدی و میلاد نسیمسبحان نیز انتخاب فیلمهای کوتاه راهیافته به بخش ملی دومین جشنواره فیلم فضای باز ایران را برعهده داشتهاند.
همچنین، نوشین معراجی، نسیم محمدی فارسانی، حسین نمازی، امید وفایی، امیرحسین مهماندوست، اشکان چاووشی و مهدی میرغیاثی مسئولیت انتخاب آثار راهیافته به بخش فیلمنامه کوتاه دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران را برعهده داشتهاند.
در هفته گذشته، آثار راهیافته به مرحله دوم داوری شانزدهمین دوره جوایز ایسفا هم معرفی شدند. از میان ۴۱۴ فیلم ارسال شده به دبیرخانه شانزدهمین دوره جوایز ایسفا، ۱۶۰ فیلم به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.
اعلام آمار متقاضیان حضور در جشنواره فیلمهای کودک
با پایان مهلت ثبتنام آثار در بخشهای مختلف این رویداد، تعداد ۴۶ عنوان فیلم بلند داستانی، ۲۸۶ عنوان فیلم کوتاه داستانی، ۱۷۶ عنوان فیلم پویانمایی کوتاه، ۵۰ عنوان فیلم مستند کوتاه و ۱۰۷ عنوان فیلم هوش مصنوعی به دبیرخانه این دوره از جشنواره ارسال شده است.
همچنین از میان آثار رسیده، ۱۱۷ عنوان فیلم به موضوعات مربوط به مدرسه «شجره طیبه» میناب، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اختصاص دارد که متقاضی حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان هستند.
سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری برگزار میشود.
اکران «بُت» در سایه توقیف «قاتل و وحشی»
فیلم سینمایی «بُت» جدیدترین ساخته حمید نعمتالله در هفتهای که گذشت، در حالی پروانه نمایش گرفته و برای اکران پاییزی آماده میشود که فیلم «قاتل و وحشی» این کارگردان هنوز در توقیف است و نعمتالله همچنان بر اکران آن اصرار دارد.
البته خبرهایی جسته و گریخته شنیده میشد که نعمتالله تمایلی به اکران «بُت» ندارد، چراکه هنوز «قاتل و وحشی» اکران نشده است! اما این فیلمساز در گفتگویی با یکی از رسانهها، با رد هرگونه مخالفتش با نمایش فیلم در ماههای گذشته، تاکید کرد که همچنان پیگیر پروانه نمایش «قاتل و وحشی» و اکران سریعتر آن است ولی به گفته خودش تاکنون نتوانسته است.
وی درباره مجوز «بُت» که زودتر از «قاتل و وحشی» صادر شده است، بیان کرد: بدیهی است که درستتر این بود اول فیلم «قاتل و وحشی» اکران شود اما چون ممکن نیست، فیلم «بت» را اکران میکنم.
نعمتالله درباره اکران فیلم جدیدش نیز با اشاره به اینکه پس از ۱۰ سال قرار است فیلمی از او روی پرده سینماها رود، گفت: «بت» فیلم امروزِ ایران است و با احساس مردم هماهنگ است. پیشبینی من این است که تماشاگرانش دوستش خواهند داشت.
برگزاری مراسم بزرگداشتی برای علی نصیریان بدون حضور هنرمند
در هفته گذشته، مراسم بزرگداشتی برای علی نصیریان، البته بدون حضور خودش در اصفهان با حضور داریوش مودبیان، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، حسامالدین سراج، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر برگزار شد.
داریوش مودبیان در این مراسم بیان کرد: علی نصیریان بسیار میخواند، شیفته حافظ و سعدی است، صدای خوشی دارد و خوب تعلیم دیده است؛ از طرفی یکی از کسانی که در مورد نمایش ایرانی کار و پژوهشگری کرده است علی نصیریان بود. گرچه جز چند مقاله از او ندیدهایم اما همانها هم کاربردی بوده است.
همایون اسعدیان هم گفت: همه حرفهایی که درباره علی نصیریان زدیم جذاب است اما نصیریان رفتار و اعتقاداتی داشت که تا آخرین روز فعالیت خود از آن خارج نشد و بعد از آن این رویکردها بازسازی نشد تا نسل جدید و هنری ما از آنها پیروی کنند.
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