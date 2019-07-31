به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، رحمان خدابنده‌لو درباره طرح مطرح شده توسط تعدادی از نمایندگان مجلس جهت افزایش ظرفیت‌ پذیرش دانشجویان علوم پزشکی، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۲۰ هزار نفر دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حال تحصیل هستند که متأسفانه زیرساخت‌های رفاهی و ورزشی لازم جهت پاسخ‌گویی به نیازهای آنها مهیا نیست.

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت افزود: امروز متأسفانه زیرساخت‌های مناسب در زمینه خوابگاه، تغذیه دانشجویان و اعتبارات لازم برای پرداخت وام‌­های دانشجویی، بیمه خدمات درمانی، حوادث و حتی امکانات و فضاهای ورزشی مناسب و استاندارد جهت ارائه به دانشجویان فعلی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور وجود ندارد و هرگونه افزایش پذیرش دانشجو این معضل را حادتر خواهد کرد.

خدابنده‌لو خاطر نشان کرد: نکته اساسی در خصوص افزایش سهیمه پذیرفته­ شدگان در رشته­‌های علوم پزشکی این است که بدانیم برای تربیت دانشجو به چه امکاناتی نیاز داریم. بیمارستان، آزمایشگاه، امکانات آموزشی و زیرساخت‌های رفاهی و ورزشی از جمله نیازها و الزامات مهم در این زمینه هستند که بدون توجه به آنها، این طرح راه‌به‌جایی نخواهد برد.

وی تعداد دانشجویان فعلی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را بیش از ۲۲۰ هزار دانشجو اعلام کرد و گفت: از این تعداد حدود ۴۰ درصد غیربومی و متقاضی اسکان در خوابگاه‌­های دانشجویی هستند.

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ظرفیت خوابگاه­ های ملکی و وقفی دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور ۶۱ هزار و ۱۷۳ نفر است که الباقی دانشجویان متقاضی و واجد شرایط اسکان (حدود ۲۰ هزار نفر) در خوابگاه­ های خودگردان، استیجاری و مشارکتی تحت نظارت دانشگاه سکونت دارند و این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه­ های مالی سنگین به دانشگاه­ها، آسیب­ های جدی فرهنگی، اجتماعی و حتی روانی برای دانشجویان درپی دارد.

وی تعداد پروژه‌های خوابگاهی در دست احداث دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را ۳۹ پروژه عنوان کرد و گفت: در نیازسنجی صورت گرفته تا افق ۱۴۰۴، دانشگاه ­ها ۱۸۳ خوابگاه به ظرفیت ­های ۴۰۰ و ۲۵۰ نفره نیاز دارند و این در صورتی است که ۸۰ درصد خوابگاه‌­های ملکی و وقفی موجود فرسوده و دارای قدمت زیاد هستند و طی چند سال­ آینده از چرخه خدمات­‌رسانی به دانشجویان خارج خواهند شد.

خدابنده‌لو تعداد خوابگاه‌های دانشجویی ویژه دانشجویان متأهل را حدود ۸۸۲ واحد خوابگاه عنوان کرد و اظهار داشت: علی‌رغم توجه و تأکید مکرر مقام معظم رهبری در خصوص فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای ازدواج آسان جوانان، متأسفانه هم‌اکنون تعداد زیادی از دانشجویان متأهل متقاضی استفاده از خوابگاه‌های متأهلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به دلیل کمبود شدید خوابگاه‌های متأهلی از دسترسی به این نوع از خوابگاه‌ها محروم هستند.

وی یکی از دیگر مشکلات حوزه رفاهی دانشجویان را موضع «تغذیه دانشجویان» برشمرد و گفت: یکی از مشکلات دیگر دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور در حوزه رفاهی بحث تغذیه مناسب دانشجویان است که با توجه به افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه ­های پیمانکاری برای تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع، دانشگاه ­ها با موانع بسیاری جهت تغذیه سالم دانشجویان روبرو هستند.

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت افزود: در سال تحصیلی گذشته به­ صورت میانگین روزانه از ۲۲۰ هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در حدود ۱۶۵ هزار نفر ناهار و شام دانشجویی استفاده کرده­ اند که تأمین هزینه‌های صبحانه، نهار و شام دانشجویان فعلی خارج از توان دانشگاه‌ها است و آنها را با مخاطرات مالی زیادی مواجه کرده است.

خدابنده‌لو کمبود غذاخوری‌های دانشجویی را یکی دیگر از محدودیت‌های رفاهی جهت افزایش پذیرش دانشجویان عنوان کرد و توضیح داد: بسیاری از دانشگاه­ها به طور کامل نتوانسته­‌اند به دلیل مشکلات مالی آشپزخانه صنعتی در دانشگاه­‌ها ایجاد کنند و حتی در مواردی سالن­‌های غذاخوری دانشجویان نسبت به استفاده‌کنندگان از غذای دانشگاه تناسب لازم را ندارد و دانشجویان مدت زیادی منتظر خالی شدن صندلی در سلف­‌ها می‌مانند.

این مقام مسؤول با تأکید بر اینکه تصمیم در خصوص موضوعاتی مهمی نظیر بحث افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها باید بسیار کارشناسی شده و دقیق گرفته شود، تصریح کرد: هرگونه افزایش ظرفیت دانشجو، باید متناسب با توسعه زیرساخت‌­های آموزشی و رفاهی دانشگاه­‌ها و متناسب با نیاز کشور باشد چراکه بدون توجه به این موضوعات، پیامدهای بسیار ناگواری در آینده در انتظار دانشجویان و خانواده‌های آنها خواهد بود.