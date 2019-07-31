لزوم توجه به دستورالعمل آراستگی و شئون رفتاری در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در اولین نشست هم‌اندیشی و آشنایی با راهبردها، رویکردها، اولویت‌ها و سیاست‌های دانشگاه، گفت: یکی از ظرافت‌های کار در دانشگاه این است که حقوق مردم در اولویت قرار دارد؛ این حقوق صرفاً مادی نیست، بلکه عمر بندگان خداوند در اختیار مسئولان دانشگاهی است. مسئولان در واحدهای دانشگاهی باید با دقت بیشتری کارها را پیش ببرند و جوانان را از لحاظ آموزشی، پژوهشی، تربیتی و... هدایت کنند.

کلانتری خاطرنشان کرد: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با هزینه خود در دانشگاه تحصیل می‌کنند. هر چیزی که در این دانشگاه وجود دارد، متعلق به دانشجویان و مردم است و مسئله حقوق دانشجو در این دانشگاه سخت‌تر و حساس‌تر است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین مسائل در دوره مدیریت جدید این دانشگاه، تحول فرهنگی در ظاهر و باطن است، تصریح کرد: تحول فرهنگی یعنی دانشگاه در حوزه آموزش قوی باشد، در حوزه پژوهش به استانداردهای جهانی برسد و کتابخانه‌های دانشگاه همواره مملو از دانشجویان و محققان باشد. تحول فرهنگی یعنی فضای دانشگاه، فضای علم، اندیشه، تضارب آرا و مباحثه علمی باشد.

کلانتری خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید به معنای واقعی دانشگاهی اسلامی باشد؛ دانشگاهی که در آن نور ایمان و اخلاق اسلامی و علم و عالم دیده شود.

وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری مبنای حرکت ما در دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود، گفت: دستورالعمل آراستگی و شئون رفتاری که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی و تخصصی در معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بوده، یکی از موضوعات مهم است که باید در دستور کار مسئولان واحدها قرار گیرد.

کلانتری ادامه داد: راه‌اندازی مراکز مشاوره امین و برگزاری جلسات ایجابی برای بحث پوشش، عفاف و حجاب، برگزاری نشست‌ها، نمایشگاه کتاب و... نیز از دیگر مباحثی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.