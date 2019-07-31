به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل بهار١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) منتشر شد.

بر پایه این گزارش شاخص قیمت شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ١٣٩٨ به عدد ٤٠٦.٩ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٣٥٦.٤)، ١٤.٢ درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار سال١٣٩٨ شاخص قیمت گروه « خدمات » با ٢١.٩ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است. گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ١٨.٤ درصد و گروه « چوب» با ١١.٥ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند.