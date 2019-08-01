«پردیس سینمایی امید» مرودشت احداث می شود/ساخت ۳سالن باظرفیت بالا

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی حیدری خلیلی چهارشنبه شب در نشست هماهنگی و تبادل تفاهم نامه اجرای طرح پردیس سینمایی امید مرودشت که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شهردار مرودشت در محل شهرداری مرودشت برگزار شد، حضور یافت و اظهار کرد: توجه به توسعه زیرساخت های سینمایی از اولویت های برنامه ای سازمان سینمایی در سال جاری است که با جدیت در شهرهای فاقد سینما که از سرانه جمعیتی بیشتر برخوردارند با جلب مشارکت شهرداری ها پی گیری خواهد شد.

وی ضمن بازدید از محل های در نظر گرفته شده برای احداث پردیس سینمایی امید مرودشت، گفت: در راستای تحقق شعار ایران تهران نیست و افزایش توان زیرساختی و اشتغالزایی سینمای کشور و برقراری عدالت فرهنگی، طرح پردیس سینمایی امید تا این مرحله در ۱۳شهر کشور و مجموعا با ۴۲ سالن اجرا خواهد شد و شهر مرودشت به لحاظ سبقه و پیشینه فرهنگی و تمدنی، سرانه جمعیت و شایستگی مردم این خطه به عنوان شهر برگزیده استان فارس و سیزدهمین ایستگاه برای اجرای طرح سینمای امید تعیین شد.

پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان به صورت کمک بلاعوض

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور، گفت: این پروژه با محوریت و سرمایه گذاری شهرداری مرودشت احداث می شود، همچنین سازمان سینمایی به عنوان متولی سینمای کشور علاوه ارائه مشاوره های فنی، تهیه نقشه و طراحی سازه و پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان به صورت کمک بلاعوض را بر عهده دارد و مجوز پردیس سینمایی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: برای حمایت بیشتر و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه با معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور توافق شده است تا از شهرداری های شهرهای فاقد سینما که در احداث پردیس سینمایی امید مشارکت دارند، تا ۵۰۰ میلیون تومان بصورت کمک بلاعوض پرداخت کنند.

حیدری خلیلی، افزود: در این جلسه تصمیم گرفته شد تا پردیس سینمایی امید در خیابان انقلاب، بوستان انقلاب مرودشت احداث شود و براساس توافقات بعمل آمده این پردیس در ۳ سالن با ظرفیت تقریبی ۳۰۰ صندلی و با حمایت سازمان سینمایی و سازمان شهرداری و دهیاری و محوریت شهرداری مرودشت احداث خواهد شد.

معاون سازمان سینمایی در این نشست از توجه شهرداری مرودشت و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان فارس به ارتقای شاخص های فرهنگی و مشارکت در احداث پردیس سینمایی امید مرودشت تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین استان فارس را به لحاظ جایگاه ممتاز فرهنگی و تمدنی در عرصه ملی و بین المللی به عنوان یکی از قطب های مهم سینمایی کشور به لحاظ میزان تماشاگر سینما دانست و افزود: در تیرماه سالجاری سینما گلستان شیراز به عنوان کاراترین سینما بر حسب میزان تماشاگر بوده است به نحوی که در طول این ماه هر صندلی این سینما پذیرای ۱۰۸ نفر بوده است و این رکورد نشانه اقبال کم نظیر مردم شیراز به سینما است که سینمای ایران باید قدردان این محبت و توجه باشد.

حیدری خلیلی در ادامه گفت: در حال حاضر به ازای هر ۱۳۴هزار نفر یک سالن سینما در کشور وجود دارد و استان فارس با ۵ میلیون نفر جمعیت، برای رسیدن به سرانه هر ۱۰۰ هزار نفر یک سالن سینما، ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ایجاد حداقل ۲۰ سالن سینمای دیگر را دارد.

سینما پتانسیل قدرتمند در عرصه ارتباط با اجتماع

صابر سهرابی با تقدیر از حمایت مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی شهرداری برای ساخت و ساز چنین مجتمع های فرهنگی سینمایی در شهر تاریخی فرهنگی مرودشت، گفت: با مشورتی که با استاندار فارس انجام گردیده است، توانسته ایم حمایت این مقام عالی استان را نیز برای راه اندازی پردیس سینمایی امید جلب کنیم و قول مساعد داده شده تا هر چه سریعتر وارد فاز عملیات اجرایی این پروژه در سال ۹۸ قرار گیریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه تاثیر این اتفاق فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و شهر مرودشت نیز دارای پیشینه، تاریخی، جمعیت و موقعیت زمانی و مکانی مهمی می باشد، افزود: این فضای سینمایی را در کنار تمام ظرفیت های موجودش به بهره برداری و استفاده عموم قرار خواهیم داد تا در مرکز شهر واقع شود و به یکی از بهترین مکانهای فرهنگی هنری تبدیل شود، چونکه سینما اقبال خوبی در میان جامعه و مردم استان فارس پیدا کرده است و در دیداری که با هنرمندان و اهالی فرهنگ مرودشت نیز داشته ایم، همگی مطالبه گر فضای های مناسب سینمایی فرهنگی هستند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان اظهار کرد: سینما به عنوان پدیده ای نو توانسته در سالیان بعد از پیدایش علاوه بر جنبه هنری دیگر، پتانسیل های قدرتمند خود در عرصه های مهم و در ارتباط با اجتماع را به نمایش بگذارد؛ و اهمیت سینما از این بابت که می تواند به عنوان مکان و وسیله ای برای ارتباط جمعی در جهت نشر و گسترش فرهنگ نقشی کلیدی ایفا کند بسیار موثر است و یکی از اولین اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود ساخت و گسترش مجتمع های سینمایی می باشد که سعی شده تا نقش آن در متن جامعه و فرهنگ سازی مورد بررسی قرار گیرد و می بایست در طرح های تحقیقی و پژوهشی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی نقش سینما در توسعه و گسترش فرهنگ و همچنین ساخت مجتمع های سینمایی بیشتر پرداخته شود.

داشته های فرهنگی مرودشت ساخت پردیس سینمایی را صد چندان می کند

شهردار مرودشت با اشاره به اینکه این شهر از دیر باز با توجه به آثار تاریخی و فرهنگی و میراث جهانی در استان ادب پرور فارس به عنوان مهد تمدن ایران زمین محسوب شده است، گفت: پتانسیل های فعالیت های فرهنگی و داشته های زیادی در این منطقه وجود دارد و جای بسی خرسندی است که شهرداری نیز در این راستا با حمایت و همکاری مدیران وزارتی و مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بتواند برای راه اندازی پردیس سینمایی در خور و شان و منزلت مردم شریف، اقدام های لازم را انجام دهد.

مهدی مکّی در ادامه با برشمردن امکانات موجود و فضاهای فرهنگی هنری، اقتصادی، بهداشتی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و تمام آنچه که نیاز یک زندگی شرنشینی در این شهرستان است، افزود: این منطقه با عنایت به مطالبات عمومی مردم از لحاظ فرهنگی به احداث مجموعه های سینمایی نیاز دارد و در این شهرستان چونکه درخواست و علاقه شهروندان به سمت هنر و فعالیت های فرهنگی هنری چشمگیر است، امیدواریم با مشارکتی که هم اکنون شاهد آن هستیم، پروژه مورد اشاره بزودی محقق و مورد بهره برداری قرار گیرد.

شهردار مرودشت اظهار کرد: در حال حاظر سالن اجتماعات شهرداری به دلیل استقبال مردم از برنامه های اکران فیلم، به نمایش تولیدات سینمایی در حد محدود می پردازد و با احداث پردیس سینمایی امید مرودشت اینگونه فعالیت ها حرفه ای تر و وسیع تر از گذشته تقدیم علاقه مندان خواهد شد.