پرداخت به موقع حقوق مستمری بگیران وبازنشستگان در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در دیدار روسای کانون های بازنشستگی سراسر کشور با تاکید بر اینکه وضعیت این سازمان سخت است اما نگران کننده نیست، افزود: پرداخت مستمری به مستمری بگیران و بازنشستگان از اولویت های این سازمان است و بازنشستگان عزیز از بابت پرداخت مستمری شان نگرانی نداشته باشند.

وی در پاسخ به درخواست های مطرح شده درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اظهار داشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان تکلیف قانونی است و باید آن را انجام دهیم اما در مورد چگونگی اجرای آن باید با همفکری خود بازنشستگان بیشتر بحث و بررسی کنیم .ضمن آن که باید منابع موردنیاز و طریق تامین آن را پیش بینی کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با مهم خواندن نشست های هم اندیشی با شرکای اجتماعی گفت: تاکنون دو نشست در موسسه عالی پژوهش برگزار شده که صاحبنظران و شرکای اجتماعی مهمترین مسائل حوزه رفاه و تامین اجتماعی را مطرح کردند. این نظرات در تصمیم گیری ها لحاظ می شود.

سالاری با بیان اینکه تلاش می کنیم مسائل این سازمان را با توجه به ظرفیت و امکانات موجود حل کنیم، اظهار داشت: هیچ کدام از مسائل فراموش نمی شود. تمامی فعالیت های ما باید به تقویت منابع، مدیریت مصارف، افزایش کیفیت خدمات و تکریم ذینفعان منجر شود.

وی با بیان اینکه بیمه های تکلیفی و حمایتی که در سالهای گذشته بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد توازن منابع و مصارف را بهم زد، گفت: خوشبختانه در دولت دکتر روحانی و مجلس فعلی این اتفاق نیفتاد و هیچ تعهد جدیدی از جیب بیمه شدگان ایجاد نشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر حرکت به سمت سه جانبه گرایی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان سازمان ادامه داد: شورای تحول راهبردی در این سازمان تشکیل شده و پیشنهادات و محورهای تعیین شده در این شورا با کمک شرکای اجتماعی مطرح و بررسی می شود.

سالاری گفت: نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و از مراکز دولتی و خصوصی برای آنها خدمات درمانی خریداری شده است. در سال های اخیر هزینه های درمان جهش پیدا کرد. این مراکز از سازمان تامین اجتماعی طلب دارند که برای پرداخت بدهی های آنها تلاش خواهیم کرد. باید پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیک را تکمیل کنیم تا خرید درمان در یک چارچوب علمی قرار گیرد.

وی در خصوص خروج از بنگاهداری و ورود به بازار سهام شرکت های سازمان تامین اجتماعی گفت: اموال بیمه شدگان را نمی بخشیم . با رعایت مصالح کارگران و بازنشستگان شیوه مدیریت شستا را اصلاح می کنیم. برخی شرکت ها به فروش می رسند و برخی ادغام می شوند. نتیجه این برنامه این است که ارزش دارایی و سود شرکت ها بیشتر شود .

سالاری اجرای طرح کرامت رضوی، همایش های منطقه ای، المپیاد ورزشی و دیدار با شرکای اجتماعی را از برنامه های ارزشمند ویژه بازنشستگان برشمرد و تصریح کرد: این برنامه ها ادامه می یابد.

علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز در این دیدار با بیان اینکه بیش از 3 میلیون بازنشسته از این سازمان مستمری می گیرند، گفت: سازمان تامین اجتماعی خدمات خوبی به مستمری بگیران ارائه می کند و امیدواریم به بازنشستگان توجه بیشتر شود.

وی با بیان اینکه، جامعه بازنشستگان کشور از برنامه های مدیریت جدید سازمان برای تحقق اهداف پیش بینی شده حمایت خواهند کرد، گفت: انتظار داریم در جهت بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، نهایت تلاشتان را بعمل آورید.