دریافت ۷۰ همت از مطالبات سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، با تاکید بر اینکه انجام اصلاحات در این سازمان به عنوان یک صندوق بین‌النسلی متعلق به بخش عظیم جمعیت کشور از جمله کارگران و بازنشستگان، یک ضرورت گریز ناپذیر است، خاطرنشان کرد: گروهی که ناحق از تأمین اجتماعی امتیاز گرفته‌اند، قطعاً در برابر اصلاحات صدایشان بلند خواهد شد، اما برای تأمین آینده و پایداری این صندوق که منابع آن حق‌الناس است، باید مقابل این فشارها ایستادگی کرد.

وی با تشریح منابع و مصارف و ناترازی بی‌سابقه تاریخی در سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: هزینه‌کرد تأمین اجتماعی در سال‌جاری ۱۵۰۰ همت است که از این مقدار، ۱۲۰۰ همت از طریق وصول حق‌بیمه تأمین می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با توجه به شرایط اشاره شده در حوزه منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، ضروری است که بخش دیگری از منابع موردنیاز از حوزه‌های دیگری نظیر سرمایه‌گذاری تأمین شود. در ارتباط با وصول حق بیمه نیز در راستای حمایت از کارآفرینان و نیروهای شاغل، بیش از اندازه امکان فشار بر کارفرما وجود ندارد.

سالاری به موضوع تأمین منابع از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اشاره و تصریح کرد: واقعیت امر با آنچه درباره شستا مطرح می‌شود، متفاوت است، حتی در بهترین حالت فرضی و با کارآمدی حداکثری که سوددهی شستا سه برابر وضعیت کنونی هم باشد، باز هم در چنین فرض ایده‌آلی، تنها حدود ۵ درصد منابع سازمان از این محل قابل تأمین خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر لزوم بهبود عملکرد شستا، اضافه کرد: باید این مجموعه را ارتقاء دهیم، اما حتی در بهترین شرایط نیز سهم کوچک شستا در تأمین منابع سازمان، واقعیتی است که باید به آن توجه داشت.

سالاری در خصوص وضعیت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت گفت: پیگیر مطالبات سازمان از دولت هستیم و به این واسطه ۷۰ همت مشخص شده به عنوان بخشی از ۱۸۵ همت تعیین شده در بودجه سال‌جاری در آینده نزدیک دریافت خواهد شد.

وی با اشاره به مسأله بازنشستگی پیش از موعد و چالش‌های آن برای تأمین اجتماعی، موضوع بازنشستگی سخت و زیان‌آور، سنوات ارفاقی و معافیت‌های بیمه‌ای بدون پشتوانه را ظلم به بیمه‌پردازان دانست که باید مورد توجه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باشد و مطابق قانون و مقررات بالادستی از تحمیل هزینه‌های خارج از قواعد و مقررات بیمه‌ای اجتناب شود.



مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه همه با هم باید کمک کنیم تا مسیر خروج از چالش‌های تأمین اجتماعی سپری شود، افزود: موضوعات مطرح شده در این جلسه در خصوص امکانات و زیرساخت‌های درمانی که توسط بازنشستگان و کارگران مطرح شد، در بازدیدها و جلسات دو روز اخیر، کاملاً بررسی و اطلاعات لازم این بخش‌ها جمع‌آوری شده و به طور حتم توسط حوزه‌های مرتبط ستادی بررسی و اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

سالاری در ادامه نشست، با اشاره به موارد مطرح شده از سوی نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگی استان فارس اعلام کرد: ارائه بهترین خدمات و تحقق عدالت در خدمات درمانی از اولویت‌های این سازمان در رابطه با بیمه‌شدگان و بازنشستگان است و در این رابطه پس از انجام اقدامات لازم، بررسی‌های کارشناسی و محاسبات فنی دقیق در خصوص مسائل مطرح شده، تصمیمات مناسب اتخاذ و نتایج به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر اولویت دستیابی به حداکثر بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در واحدهای درمانی سازمان، گفت: هدف نهایی ما خدمت‌رسانی عادلانه و بهبود مستمر کیفیت خدمات برای جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان با استفاده از ظرفیت‌های درون سازمانی و بیرون سازمانی است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بازنشستگان و کارکنان این سازمان از ادوار گذشته تاکنون جزو ارزشمندترین نیروهای انسانی بودند که نسبت به شرایط سازمان و آینده آن دغدغه‌مند هستند و هموراه مسائل سازمان را با دلسوزی و علاقه‌مندی پی‌گیری می‌کنند، افزود: اما اگر معدود افرادی نیز با عناوینی مانند مشاور و …، علیه سازمان دلالی و نقض قانون کنند، از طریق مراجع قانونی برخورد خواهد شد.

او با بیان اینکه منافع سازمان تأمین اجتماعی، منافع بیش از ۵۳ درصد جامعه و حاصل یک عمر تلاش کارگران و بازنشستگان است؛ تأکید کرد: با هر اقدامی علیه منافع سازمان برخورد می‌کنیم.

سالاری با اشاره به اینکه مشاوره قانونی و حرفه‌ای هیچ مشکلی ندارد، اضافه کرد: مشاوره و دخالت و نفوذ و آلوده کردن سیستم را تحمل نمی‌کنیم و برخورد می‌کنیم؛ از مراجع مربوطه هم خواستیم در برخورد با این افراد به ما کمک کنند.

سالاری توضیح داد: اگر مشاوره به معنای دست بردن به منابع و وصولی‌های قانونی سازمان تأمین اجتماعی است، من اولین مخالف آن هستم و در برابر آن می‌ایستم. ایستادن و با صدای بلند مخالفت کردن با این امور، قطعاً هزینه‌هایی دارد.

او در ادامه با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی یک نهاد بین‌النسلی و متعلق به همه ذینفعان این سازمان است، اضافه کرد: صیانت و حفاظت از این اندوخته و آینده بخش عظیمی از جامعه که چشم امید به تحولات و اقدامات این سازمان دوخته‌اند، وظیفه‌ای انسانی، ملی و شرعی است، برای همین از تمام ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از این سازمان استفاده خواهد شد و در مقابل زیاده‌خواهی عده اندکی، ایستادگی خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم آینده تأمین اجتماعی در خطر نابودی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه اگر در موضوعاتی مانند سخت و زیان‌آور به فردی امتیاز و نگاه حمایتی داریم باید عاقلانه، قانونی و منصفانه باشد، گفت: باید جلوی سوءاستفاده را در همه حوزه‌ها بگیریم تا افراد مستحق، محروم نشوند.