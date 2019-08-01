عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی سهند بناب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی امروز در سفر یک روزه خود به آذربایجان شرقی، برای افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هریس حاضر شده و علاوه بر آن، به صورت ویدیو کنفرانس، عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی سهند بناب را آغاز کرد.

روحانی طی این ویدیو کنفرانس با قدردانی از زحمات تمامی تلاشگران برای توسعه کشور و احداث این نیروگاه جدید، گفت: امروز علاوه بر اینکه یک واحد نیروگاهی را در سهند افتتاح کردیم بلکه عملیات اجرایی یک نیروگاه دیگر را به صورت ویدیوکنفرانسی آغاز می کنیم.

ظرفیت این نیروگاه ۴۵۱ مگاوات بوده و شامل یک واحد توربین گازی و نیروی دیگ بخار با سوخت گاز و سوخت دوم گازوئیل است.

در این نیروگاه از حداکثر توان مهندسی استفاده شده و از مزایای دیگر این نیروگاه، قرار گرفتن در جوار نیروگاه قدیمی بناب با ظرفیت ۶۵۰ مگاوات است که منجر به افزایش ۱۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید خواهد شد.