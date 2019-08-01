میزبانی مسابقات ورزشی دانش آموزی به مدارس واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی دختران دوره اول متوسطه سرارسر کشور به میزبانی استان گیلان که در اردوگاه شهید چمران رامسر برگزار شد با اشاره به حضور دانش آموزان ورزشکار از سراسر کشور، اظهار کرد: شما عصاره های دانش آموزی کشور در رشته های ورزشی و آینده سازان تیم‌های ملی بانوان هستید.

حمیدی با بیان اینکه شما شانس این را داشته که در یک رقابت چهار و نیم میلیون نفری دانش‌آموزان از المپیادهای مدارس و در قالب تیم‌های مدرسه‌ای منطقه، شهرستان و استان به مرحله کشوری راه یابید، گفت: شما عصاره نوجوانان و جوانان مدارس شهرستان‌ها، استان‌ها و کشور هستید و ما به شما افتخار می کنیم به در آینده شما امیدواریم هستیم.

وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش برای حوزه تربیت بدنی و سلامت برنامه‌های متنوعی دارد، افزود: به دنبال این هستیم که میزبانی مسابقات را به مدارس واگذار کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه رهبری به توجه مسئولان آموزش و پرورش به حوزه ورزش تأکید کرده اند، گفت: ایشان می‌فرمایند از طریق فعالیت‌های فوق برنامه ورزشی در مدارس می‌توانیم نشاط اجتماعی ایجاد کنیم و دانش آموزان در کنار تحصیل و تهذیب ورزش نیز انجام دهند.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع وزارت آموزش و پرورش برای سال آینده، ادامه داد: در این دوره از مسابقات دانش آموزانی از استان‌های سیل‌زده و زلزله‌زده گلستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان حضور دارند.

حمیدی افزود: آموزش و پرورش تمام تلاش خود را انجام می دهد که از ابتدای سال تحصیلی آینده این دانش آموزان بدون مشکل در مدارس حضور داشته باشند و در کنار تحصیل به ورزش نیز بپردازند.