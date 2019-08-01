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۱۰ مرداد ۱۳۹۸، ۲۳:۱۲

فرانسه: با تحریمهای آمریکا علیه وزیر خارجه ایران مخالفیم

فرانسه: با تحریمهای آمریکا علیه وزیر خارجه ایران مخالفیم

دولت فرانسه با ابراز نگرانی نسبت به اقدام آمریکا در وضع تحریم علیه وزیر خارجه ایران اعلام کرد که به همراه دولتهای انگلیس و آلمان با این تصمیم واشنگتن مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه فرانسه روز پنج شنبه با ابراز نگرانی نسبت به تصمیم دولت آمریکا در وضع تحریمها علیه «محمد جواد ظریف» به صراحت اعلام کرد که به همراه دولتهای انگلیس و آلمان، با این تصمیم واشنگتن مخالف است.

وزارت امور خارجه فرانسه در ادامه اعلام کرد:«ما می دانیم که مجاری دیپلماتیک باید گشوده بماند، به ویژه در شرایط افزایش تنشها».

به گزارش مهر، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه پس از ماهها تهدید مداوم «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران را که منتقد صریح و آشکار سیاستهای آمریکا علیه ایران است، مورد تحریم قرار داد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه خبر این اقدام خصمانه خود علیه بلندپایه ترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد؛ آنهم درست در زمانی که روابط ایران و آمریکا در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد و مقامات واشنگتن با ادعای حراست از عبور و مرور کشتی ها در خلیج فارس و مقابله با «تهاجم ایران!» در حال تدارک یک عملیات دریایی چندملیتی است.

«استیو منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه متعاقب اعلام این خبر مدعی شد که «جواد ظریف دستورکار متهورانه رهبر معظم ایران را اجرا می کند و سخنگوی اصلی حکومت [ایران] در سرتاسر جهان است!» وی در ادامه افزود: «آمریکا خطاب به حکومت ایران این پیام روشن را می فرستد مبنی بر اینکه رفتار اخیر ایران کاملاً غیرقابل پذیرش است».

کد مطلب 4682415

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